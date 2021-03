Dos delfines llaman la atención en el Gran Canal de Venecia

marzo 23, 2021 - 7:16 pm

Dos delfines fueron vistos nadando tranquilos en el Gran Canal de Venecia en Italia, luego que en la ciudad arriba a su segunda semana de cuarentena o confinamiento como lo llaman en Europa.

El canal se observa con aguas claras, y sin el acostumbrado tráfico de gondolas o barcasas, que recorren los cuatro kilómetros de longitud que dividen a la histórica ciudad en dos partes.

Italia, como otros países del Viejo Continente, se ha visto seriamente afectada por la pandemia del COVID-19, por lo que han extremado las medidas de confinamiento, mientras se aplican las vacunas con las que esperan minimizar la ola de contagios, que ya entraron en la tercera ola.

Lea también: Un grupo de médicos venezolanos luchará contra el covid-19 en la región italiana de Molise

Mientras tanto, la vida de este imponente acuario natural se desarrolla con normalidad y los hermosos delfines se dejan ver, para el asombro de todos.

Two dolphins have been spotted for the first time in living memory in Venice’s Grand Canal! 🐬

pic.twitter.com/g2h9f4RMHI

— Xavi Ruiz (@xruiztru) March 22, 2021