¿Dónde estabas y qué hacías cuando Guillermo Dávila pegó «Mamita ábreme la puerta» (+Video y letra de la canción)

Era el año de 1986 cuando Guillermo Dávila «El musiquito» de Venezuela lanzó su controversial éxito «Mamita ábreme la puerta».

Dos tragedias marcaron al mundo: La explosión del Chalenller y la catástrofe nuclear de Chernóbil en Ucrania.

En Venezuela mandaba como Presidente Jaime Lusinchi.

18 de enero: El avión que transportaba al político y académico Arístides Calvani y a su familia sufre un desperfecto y se estrella en los Altos de Petén, Guatemala, falleciendo todos sus ocupantes.

24 de febrero: En la Clínica El Ávila nace la primera bebé venezolana por fecundación in vitro, siendo también la segunda de América Latina. La operación fue conducida por el Dr. Juan Aller. La niña recibió el nombre de Coromoto Josefina Molina.

4 de junio: El boxeador Bernardo Piñango derrota al estadounidense Gaby Canizales. Al triunfar en esa pelea, Piñango obtiene el Campeonato Mundial de Peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo, y el Campeonato Mundial de Peso supergallo de la revista The Ring, al mismo tiempo.

18 de octubre: Es implantado el primer marcapasos fabricado en Venezuela.

22 de octubre: Abre el primer restaurante Arturo’s del país

Mi vida, ábreme la puerta

Mamita, ábreme la puerta

Te prometo esta será, será la última vez

Que regreso tarde a casa y con esta cara

Te lo juro por la virgen, por el santo que tu quieras

Que más nunca caere en la tentación.

Mi vida, ábreme la puerta

Mamita, ábreme la puerta

Te prometo desde hoy que me portaré muy bien

Ya verás que cambiaré, dame otra oportunidad.

Pídeme lo que tú quieras yo pagaré mi pena

Si no digo la verdad que me muera

Ahora aquí

28 de enero: en Estados Unidos, el transbordador espacial Challenger se desintegra poco después del despegue, arrojando la cabina al mar donde iban sus siete ocupantes, que mueren debido al impacto.

26 de abril: en la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, se produce la mayor catástrofe nuclear de la historia. A las 01:23 a. m. en el reactor número 4 se produce una explosión debido a una prueba de seguridad, realizada de forma incorrecta sumada a la inseguridad de los reactores RBMK, liberando toneladas de combustible nuclear a la atmósfera, por lo que en días posteriores se debe evacuar a los habitantes de la ciudad de Prípiat y sus alrededores. En aquel entonces, Ucrania era parte de la Unión Soviética.

Y vos dónde estabas y qué hacías en ese año.