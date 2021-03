Día del Médico: Pasó del campo de béisbol a operar en un quirófano

marzo 10, 2021 - 11:00 am

En el Día del Médico resaltamos la labor de quienes forman parte de este ejército de batas blancas, con historias de sus protagonistas fuera de la consulta

Hoy, 10 de marzo, se celebra el Día del Médico en Venezuela. Desde 1955 fue aprobado por la Federación Médica Venezolana el 10 de marzo, para conmemorar el Día del Médico en Venezuela, haciendo honor además al natalicio del Dr. José María Vargas, ejemplo de los profesionales de la medicina en el país.

Por ello, en este día, dedicamos este espacio a estos luchadores, que eligieron esta profesión y que forman parte del ejercito de batas blancas que día a día brindan atención de salud pese a las circunstancias y en especial en esta época de pandemia por el COVID-19.

Camilo Reyes, es uno de ellos, tiene 35 años, su nombre aparece inscrito en el papel pergamino de tres títulos de la Universidad del Zulia. El primero de ellos como médico cirujano; el segundo, su especialización como cirujano general, y de último, el de urólogo. Profesión que le ha llevado a vivir momentos gratificantes, pues día a día práctica aquello para lo que se preparó: salvar vidas.

“Lo que más me gusta de la medicina es ayudar a todo el mundo, desde el que no tiene hasta el que mas tiene. Recuerdo que en mis inicios en el primer postgrado, tuve muchísimos problemas con la parte directiva de los sitios en los que trabajé porque traté de darle igualdad a todos, desde el que menos tiene hasta el que más tiene, en el contexto son pacientes y todos lo son y deben ser tratados de la misma forma”, así inician las declaraciones del doctor Camilo Reyes por el Día del Médico.

Para él, cada paciente inicia su momento de recuperación desde el preciso instante en el que es escuchado por el médico, ya que asegura que en muchos casos la inseguridad se adueña del afectado y que el estado de aflicción, debido a la confusión, le debilita más, por lo que el médico debe ser una vía de confianza para drenar y así establecer su mejoría.

“Muchos pacientes y más en estos tiempos actuales, mejoran solamente con la parte del interrogatorio, porque están buscando esa ayuda, esas sonrisas esa palabra de apoyo de que no están solos. Lo que ellos más necesitan es el apoyo es esa frase de ‘lo vamos a lograr’ porque todo tiene solución, y muchísimas veces el paciente mejora dedicándole más tiempo en la parte de atención”, agrega Reyes.

Antes del estetoscopio

A los 4 años sabía lo que quería, correr de base en base o simplemente lanzar a la pelota sobre el campo era parte de su itinerario de niño. El campo cada día se hacía más grande, lo mismo que su compromiso y sus sueños, a tal punto de representar en pocos días a Venezuela en una competencia internacional.

“Desde los 4 años que comencé a jugar béisbol la única condición que mi papá me puso es que si bajada las notas se acababan los deportes, por supuesto el mundo del béisbol se me fue dando, fui parte de todas las selecciones desde esa edad hasta los 16 años, en la pequeña liga universitaria. Empecé a jugar a los 5 años, casualmente el cátcher se lesionó y a la misma semana quedé en la selección y viajé a Colombia, a los días fuimos a representar a Venezuela en Cartagena de Indias, y desde ahí empezó la pasión por el béisbol”, dijo Reyes.

Representó al estado Zulia en diferentes competencias nacionales como lanzador, poco a poco las ganas, la experiencia y la velocidad tomaban mucho más espacio, al punto de ser captado para los “Tryout”.

“Llegué a pensar de manera profesional, de hacer esa mi carrera y forma de vida. Más o menos a los 14 años empezaron los ‘Tryout’. Recuerdo que el primero fue con los Medias Blancas de Chicago, después estuve con los Marineros de Seattle con el difunto Rafito Muñoz, tuve en algún momento en la granja de los Rangers de Texas”, indicó.

Un sueño que se detuvo

Al mismo tiempo estuvo listo para la captación de los Gigantes de San Francisco, pero una caída y sus consecuencias arrojaron un diagnostico nada positivo para las pruebas, estableciendo un cercado que impidió en ese entonces la avalancha de ganas de correr sobre el campo extranjero. La oportunidad se perdía, en un santiamén… ya no podía aspirar.

“Tuve una trauma posterior a caída en ambas rodillas, en ese momento me hacen diagnostico y tenía ruptura en ambos meniscos con sufrimiento parcial de los ligamentos cruzados anteriores. Fue terrible en ese momento, no tenía los medios para poder hacer la cirugía y corregir, me presenté de igual forma en el campo a explicarle al scout Ciro Villalobos lo que pasaba, quien también era director de Deportes de la Universidad del Zulia, a decirle que como no podía jugar, pero quería estudiar, y que fuese Medicina, en la Universidad del Zulia”, indicó con una sonrisa.

De quirófano al campo de béisbol

Después de 20 años a eso dedica, hoy celebra un año más del Día del Médico en Venezuela. Confiesa que el médico que deja de estudiar, deja de ejercer, pues el aprendizaje debe ser constante para brindar lo mejor, y debe ser lo fundamental de cualquier profesión.

“No me he desligado del béisbol, soy un beisbolista que es médico, pero en el que contexto de ahora soy un médico que juega béisbol En unos años me veo ejerciendo como hasta ahora la mejor profesión del mundo y jugando todavía, pero sobre todo estando al lado de mi esposa que también es médico y sobre todo de nuestros dos hijos que son lo más importante que yo tengo, porque son mi motor y mis ganas de trabajar. Lo son todo”, finalizó Reyes.

Camilo, pudo ser un grandeliga, pero sus sueños simplemente no se detuvieron. Hoy, sigue jugando, en equipos gremiales por lo que su nombre está bordado no solo en su bata blanca, sino en la parte posterior de una camiseta de béisbol. Cambió los recorridos de la lomita a los pasillos de los centros de salud, hoy, su mejor labor es ponchar a las enfermedades y su mayor cuadrangular es salvar vidas.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Leonel Sandrea

Noticia al Día

Leer también: Estas son las mejores mascarillas para prevenir el Coronavirus: no puede ser cualquier trapito