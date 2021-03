Demi Lovato habló abiertamente sobre su sexualidad y espera el momento preciso para hacer un anuncio

marzo 14, 2021 - 11:19 am

La cantante, Demi Lovato, contó que después de romper su compromiso con Max Ehrich, el pasado mes de septiembre, pudo ver su situación con más claridad.

«El año pasado estuve comprometida con un hombre y cuando no funcionó, fue como (que dije), ‘esto es una gran señal'», sostuvo Lovato, quien engalana la portada de la nueva edición de la revista Glamour. «Pensé que iba a pasar el resto de mi vida con alguien. Ahora que no iba a suceder, me sentí aliviada de poder vivir mi verdad».

«El año pasado estuve comprometida con un hombre y cuando no funcionó, fue como (que dije), ‘esto es una gran señal'», sostuvo la cantante, quien engalana la portada de la nueva edición de la revista «Glamour».

Lea también: «Hagamos un mejor país desde donde estemos»: Edgar Ramírez a migrantes venezolanos

La exestrella de Disney afirmó que ahora sabe perfectamente cómo definirse, pero por el momento se lo guardará para compartirlo con el mundo en el momento adecuado.

«Sé quien soy y lo que soy, pero solo estoy esperando un momento específico para decirle al mundo lo que soy. Estoy siguiendo una cronología terapéutica y utilizando este tiempo para estudiar y realmente educarme sobre mi trayectoria», aseveró.

La artista señaló que sus relaciones anteriores la ayudaron a darse cuenta de que en realidad buscaba algo diferente.

«Me empaté con una mujer y dije: ‘Me gusta mucho más esto’. Se sintió mejor. Se sintió correcto», confesó. «Algunos de los hombres con los que salía, cuando era el momento sexual o de intimidad, tenía esta reacción visceral. Como que (pensaba) ‘Simplemente no quiero poner mi boca ahí'», precisó.

Lovato agregó que no tenía nada que ver con sus parejas, sino que más bien empezaba a verlos como amigos.

«No era basado en la persona con la que estaba. Simplemente descubrí que realmente apreciaba la amistad de esas personas más que el romance, y no quería el romance de nadie del sexo opuesto», agregó.

Luego de superar una sobredosis que casi le cuesta la vida en el 2018, la cantante se ha convertido en un libro abierto y se ha planteado el objetivo de ayudar a otras personas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato)

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Universal