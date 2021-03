Daniel Pereira afirma que: “El fútbol nacional está creciendo“

marzo 28, 2021 - 4:52 pm

La vida de Daniel Pereira cambió en su totalidad el pasado 21 de enero, cuando Austin FC decidió escogerlo como la primera selección del Draft 2021 de la MLS

A partir de ahí y con una mudanza de por medio, Daniel se encuentra buscando adaptarse en su totalidad a su nuevo equipo, que esta temporada hará su debut en la liga estadounidense.

El nacido en Caracas conversó con Noticia al Día para develar cómo se prepara para afrontar su primera temporada como profesional y qué sintió cuando escuchó su nombre en la primera escogencia del Draft.

🇻🇪 Así reaccionó @danipereira121 y su familia tras ser tomado el Pick 1… Es en este momento cuando te das cuenta que la decisión más difícil de tu vida valió la pena…pic.twitter.com/twHxhvkOWy — MLS Venezuela (@MLSVenezuela) January 21, 2021

“Danny“, como es conocido en Austin, cuenta que su adaptación al equipo y a la ciudad ha sido bastante buena, después de un comienzo bastante ajetreado. “Tengo buenos compañeros, los entrenadores se preocupan bastante y quieren hacer las cosas bien“, afirmó.

El joven mediocampista nunca se imaginó que su vida iba a cambiar tras el Draft y no pensaba que iba a ser el primer elegido. “Supuestamente el primero iba a ser Mayaka, pero al final Austin y los entrenadores vieron algo en mí“, explicó.

Sus ansias se reflejaban en toda su familia, que vivió con emoción el instante de su selección. “Mi mamá llorando y mi papá llorando, así que fue un momento bastante bonito“, aseguró Daniel.

Generation Adidas: la clave

El convenio entre Adidas y la MLS busca profesionalizar a jugadores jóvenes a través de un contrato profesional en la liga estadounidense, antes de siquiera terminar su carrera.

Cinco jugadores recibieron el contrato en 2021 y todos fueron seleccionados en la primera ronda del Draft. “Si no me daban el contrato no me iba a ir de la universidad“, aseguró Danny.

Antes de que anunciaran los jugadores que iban a ser beneficiados con el contrato, Daniel tuvo un conversación con su entrenador referente al tema. “Yo me quedo aquí feliz entrenando y jugando“, expresó a quien se encargaba de dirigirlo en Virginia Tech.

Dos temporadas buenas, en las que acumuló seis goles y seis asistencias, lo impulsaron a asistir al MLS Combine. El torneo organizado por la MLS, reúne a los jugadores de la NCAA con los equipos de la liga estadounidense.

Crecimiento para la Liga FutVe

Después de su participación, varios equipos lo nominaron para hacerse con el contrato y lo logró. Ahora, Daniel se une a los más de 15 venezolanos que actualmente hacen vida en la categoría de oro del balompié norteamericano.

“Sé que a los venezolanos que han estado aquí les ha ido bastante bien, así que espero que también me vaya bien“, explicó Daniel. Además, afirmó que buscará aprovechar al máximo las oportunidades que el DT Josh Wolff le de.

Asimismo, indicó lo positivo que es para el fútbol nacional la gran cantidad de jugadores que migraron al exterior. “Eso significa que el fútbol venezolano está creciendo, que es algo bueno para la selección“, detalló.

Uno de los criollos destacados en la MLS, es Cristian Cásseres. El “Torito“ es amigo de la infancia de Danny y lo llamó una vez dado a conocer su selección en el Draft.

“Le dije que tenía que venirse a Austin, pero me dijo que no. Allá (en NY Red Bulls) lo tienen de hijo“, relató entre risas Daniel.

Las ansias del debut

Estar en la MLS con 20 años es una oportunidad que Daniel no dudará en vivir al máximo, y especialmente cuando su equipo también debutará en la liga. “Todos estamos ansiosos y hay un ambiente muy positivo“, indicó Danny, explicando que todos tienen los mismos objetivos para esta temporada.

Desde la prensa, pasando por el cuerpo técnico y llegando a los fanáticos, todos se encuentran esperando con emoción el primer partido. Austin FC debutará el próximo 17 de abril ante LAFC en el Banc of California Stadium.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Pereira (@danipereira09)

A propósito de su debut, Pereira destaca que se enfocará completamente en aprender al máximo. “Me quiero enfocar en aprender lo más que pueda de los entrenadores y los veteranos en mi posición“.

“Mis ídolos siempre han sido Ronaldinho, Iniesta y Thiago Alcantara“, aseguró Daniel. En cuanto a la MLS, confiesa que está ansioso por enfrentar a Carlos Vela.

Algo que nunca se esperó

Daniel Pereira, nacido en Caracas, reconoce que nunca soñó con alcanzar la élite a tan corta edad. “Nunca me imaginé que iba a llegar tan lejos como he llegado“, añadió con la humildad que lo caracteriza.

“Va a ser un partido bonito“, afirma Danny, quien recuerda con cariño un partido contra Louisville que vivió con Virginia Tech. “El equipo de Tech era una hermandad“, cuenta recordando el alivio que toda la plantilla sintió en ese momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Daniel Pereira (@danipereira09)

Ahora, Daniel tiene un largo transitar en el fútbol profesional y espera sacar lo mejor de esta experiencia. Austin le otorgó dos años de contrato, que pueden extenderse si el mediocampista logra sacar todo su talento a relucir.

Serena Di Zazzo

Noticia al Día