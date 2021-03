Críticaron a John Kerry por quitarse la mascarilla a bordo de un avión

marzo 18, 2021 - 7:45 am

John Kerry, el enviado presidencial especial de EE.UU. para el clima bajo la Administración Biden, recibió fuertes críticas tras ser captado sin llevar mascarilla, mientras permanecía a bordo de un avión de la aerolínea American Airlines, informa Fox News.

Pese a que el político se vacunó contra el coronavirus en febrero, violó las normas establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que requieren el uso obligatorio de tapabocas durante los vuelos, incluyendo a quienes se inocularon la vacuna.

Un pasajero anónimo, que viajaba en el mismo vuelo, compartió la foto de Kerry con su mascarilla colgando de una oreja, mientras lee un libro en primera clase. «Y aunque no se atreva a seguir las restricciones de su propio partido en materia de mascarillas, deberíamos darle un respiro. Ser un hipócrita de élite es un trabajo duro», cita el medio las palabras del viajero.

Lea también Explosión de una bomba al paso de un autobús con empleados del Gobierno de Afganistán dejó 3 muertos y 11 heridos

Pese a que luego el político llevó el cubrebocas puesto la mayor parte del vuelo, la compañía aérea reaccionó al respecto y afirmó que está investigando el incidente.

Por su parte, Kerry precisó en su cuenta de Twitter que la mascarilla se le cayó de una oreja sólo por un momento. Asimismo enfatizó que opta por usarlas, ya que «salvan vidas y detienen el contagio».

Los usuarios en Twitter no tardaron en expresar su enojo respecto al episodio, destacando que a los ciudadanos comunes les imponen sanciones en caso de no cumplir con el reglamento.

«La última vez que volé con American me acosó una azafata porque mi mascarilla estaba ligeramente fuera de la nariz. Conozco a gente a la que le han prohibido volar de por vida por no llevar una mascarilla correctamente. Si todos tuviéramos el mismo privilegio que John Kerry», escribió una mujer.

«Acabamos de ver a alguien conduciendo solo con una mascarilla mientras John Kerry estaba volando en un avión repleto sin ella», tuiteó otro, al adjuntar la fotografía correspondiente.

«Que John Kerry no lleve mascarilla en un vuelo es la pandemia en pocas palabras. Los imbéciles de la clase dominante, temerosos y mentirosos, destruyeron la vida de millones de estadounidenses sanos con reglas que nunca cumplen», aseveró un internauta.

Anteriormente, Kerry estuvo involucrado en otro alboroto, cuando los periodistas de Fox News revelaron que el alto funcionario usó un avión privado para recibir un premio medioambiental en 2019 y defendió su decisión de viajar así pese a la contaminación que generan ese tipo de aeronaves.

@TheTNStar Exclusive: Biden’s @ClimateEnvoy John Kerry, took off his mask as he settled into a book in his first-class seat just before takeoff today on an @AmericanAir flight Boston to DC. He was not eating, nor drinking. He was simply flaunting Biden’s mandatory mask policy. pic.twitter.com/t1wDq9OtxD

— ReporterMcCabe (@NeilWMcCabe2) March 17, 2021