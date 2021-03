Consuma vegetales, la mejor fuente de salud: Aconseja una especialista

marzo 31, 2021 - 2:52 pm

Incluir vegetales en la dieta diaria debería hacerse un hábito imprescindible, para lograr una alimentación saludable; sobre todo, en una población en extremo apasionada, por el consumo excesivo de frituras y harinas.

PREVIENEN ENFERMEDADES

Los vegetales aportan vitaminas y minerales esenciales para el organismo y hacen menos vulnerable el organismo, a contraer enfermedades no transmisibles, como las del corazón o distintos tipos de cáncer, obesidad y diabetes.

A este respecto, la Licenciada Yasmari Urribarrí, Jefa del Servicio de Nutrición y Dietética, del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) señaló “el consumo de vegetales diario debe ser esencial; y aunque nos proporcionan cantidades pequeñas de minerales y vitaminas, es indispensable para la completa y equilibrada nutrición. Los vegetales verdes pueden ser ingeridos a diario y no son portadores de carbohidratos (harina blanca, azúcar y arroz) los cuales son los más consumidos por la población”, señaló.

Destacó la especialista, que incorporar vegetales en la dieta diaria es de fácil acceso; y dado el alto costo de los alimentos, resultan más económicos por sus comprobados beneficios “muchas personas no las consumen por falta de creatividad; en cuanto a su preparación, especialmente, cuando hay niños de por medio”, apuntó.

VEGETALES QUE DEBEN CONSUMIR LOS MÁS PEQUEÑOS

Urribarrí señaló “a los niños se les debe incluir en sus alimentos los puré de batata -a pesar de que es un tubérculo, es recomendable- así mismo, el puré de plátano y topocho, estos son vegetales y se pueden consumir diariamente.

La dieta del adulto mayor, se maneja muy parecida a la del niño, ya que su digestibilidad es afectada por la edad y el consumo de vegetales debe ser diario”, dijo.

EL APORTE VITAMÍNICO ES INVALUABLE

El consumo de vegetales -expuso para finalizar- es esencial, ya que aporta vitaminas A, C, folatos (ácido fólico) y potasio; los cuales son importantes para el organismo.

Destacó la nutricionista, que aunque hay vegetales que no deben consumirse con frecuencia -por su alto contenido de carbohidratos- tampoco suelen recomendarse para prevenir enfermedades como diabetes y obesidad. En fin, una dieta equilibrada debe contar con consumo de vegetales diarios, para mantener la salud y la calidad de vida.

Redacción/Fotos: X. Villalobos.

Prensa SAHUM