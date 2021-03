Conor McGregor se llenará los bolsillos con la venta de su marca de whisky

marzo 9, 2021 - 10:23 am

El luchador irlandés Conor McGregor podría embolsarse 130 millones de euros por la venta de su whisky de su marca de whisky «Proper No.12» a la multinacional mexicana Becles, productora del famoso tequila José Cuervo.

El Whiskey Proper No. Twelve fue lanzado en septiembre del 2008 por Eire Born Spirits, una compañía fundada por la estrella de las artes marciales mixtas y por su mánager, Audie Attar.

Desde entonces, The Notorious no ha parado de promocionar su bebida por todas partes, logrando unas ventas notables especialmente en Estados Unidos. De hecho, no es un producto que haya llegado a todo le mundo, pero eso puede cambiar ahora.

La empresa Becle sería el nuevo dueño del whisky de Conor McGregor

Los medios irlandeses especulan con la cuantía del cheque que Becles ofrecerá a «The Notorious», después de anunciar la compra de todas las acciones de Eire Born Spirits, la compañía con la que el deportista lanzó su whisky en 2018.

La empresa mexicana ya tenía el 49 % de las acciones, pero ahora ha adquirido el 51 % restante, aprovechando la popularidad de esa bebida espiritosa, cuyas ventas han contribuido a aumentar significativamente la fortuna del multimillonario McGregor.

Becles ha indicado en un comunicado que dará más detalles sobre la operación toda vez se «complete la transacción», dejando en el aire si el luchador abandonará Eire Born Spirits o seguirá en ella con un nuevo cargo.

La matriz de José Cuervo entró como socio minoritario en Eire Born Spirits en 2018, con una participación del 20 %, para ayudar en la promoción de «Proper No.12» a nivel mundial y, tras el éxito alcanzado, aumentó sus acciones hasta el 49 % el pasado año, cuando se valoró la empresa irlandesa en casi 260 millones de euros.

La revista Forbes situó a McGregor el pasado año en el puesto 16 de la lista de deportistas mejor pagados del mundo, después lograr unos ingresos de 16 millones de dólares por «contratos de patrocinio» y 32 millones de dólares por «salario/ganancias».

Puedes leer: Con tremendo KO, Dustin Poirier cobra venganza frente a Conor McGregor (Videos+Fotos)

En este total de 48 millones de dólares no se incluye el beneficio de unos 40 millones de euros que le generó el negocio del whisky en 2020.

Algunos medios calculan que la fortuna personal del controvertido McGregor podría alcanzar ahora los 200 millones de euros, después de sumar el pasado enero otros 20 millones por la pelea que le enfrentó a Dustin Poirier en su regreso al Ultimate Fighting Championship (UFC).

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día/ Agencias