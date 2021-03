Conmebol suspende la doble fecha de Eliminatorias en marzo

marzo 6, 2021 - 5:54 pm

La confederación decidió cancelar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas prevista para finales de marzo debido a la imposibilidad de los jugadores de los clubes europeos de viajar y no tener que hacer cuarentena a la vuelta a sus países de residencia.

Durante estos días, Conmebol le solicitó a la FIFA el permiso para que los jugadores que militan en países europeos con restricciones a la llegada les permitiesen volver sin problemas, algo que ya ocurrió en el mes de noviembre.

Pero esta vez, no hubo respuesta positiva. La FIFA o no ha podido o no ha querido intervenir y la Conmebol se veía con dos posibilidades: suspende la doble jornada, en la que había un Brasil – Argentina o jugarla con los jugadores del continente americano.

Finalmente, la Conmebol decidió suspenderla e inclinarse ante las exigencias de los países y los clubes europeos, que ganan una vez más en la ‘pelea’ por los derechos de los jugadores que militan en el fútbol sudamericano.

AS