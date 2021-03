Con un final apasionante, Lewis Hamilton ganó el GP de Bahréin de F1

marzo 28, 2021 - 1:01 pm

El británico Lewis Hamilton se quedó con la primera carrera del año del Mundial de F1 en el circuito de Sakhir, que disputó el Gran Premio de Bahréin.

El siete veces campeón mundial y defensor del título, le ganó el pulso al holandés Max Verstappen (Red Bull) y conquistó este domingo en Bahréin en el arranque de la temporada de 2021.

Hamilton salió segundo en la parrilla, detrás de Verstappen, que había dominado en todas las sesiones de ensayos libres y en la de clasificación, pero que en la carrera acabó segundo. El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue tercero y completó un primer podio sin sorpresas en el circuito de Sakhir.

Verstappen sufrió una penalización en esta carrera tras salir de la pista en el momento que había pasado a Hamilton, quien recuperó el primer puesto, cuando el holandés cumplió la sanción.

“Es decepcionante no ganar, pero realmente le hemos llevado la pelea a Mercedes y tenemos que estar contentos en general», expresó el piloto de Red Bull. «Estuvo cerca al final, pero hemos anotado algunos puntos valiosos al principio aquí», agregó.

LAP 54/56

WOW 😮

Max gets past Lewis to take P1 but runs wide

So Max gives P1 back to Lewis

Can the champ hang on? #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/smH5VEkuoC

— Formula 1 (@F1) March 28, 2021