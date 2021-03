marzo 19, 2021 - 11:20 am

Es un decir popular entre las damas «primero muertas que sencillas» muchas llevan esto al extremo: no visitan lugares comunes y no se hacen fotos en ambientes naturales o toscos.

Aquí les compartimos fotografías de otras chicas que no le hacen mucho empeño a la idea del lugar donde se hagan fotos. Son ellas con lo que tienen para lucir, para mostrar. Muy seguras de si mismas las chicas.