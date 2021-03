Cómo será el Capitán América gay

marzo 17, 2021 - 3:20 pm

El mundo editorial de Marvel vuelve a cambiar. Y esta vez tiene trascendencia política. Si hace once años Sam Wilson hizo historia al tomar el escudo para ser el Capitán América (Captain America) afroamericano, llegó el momento de un nuevo cambio. En la venidera serie, The United States of Captain America, uno de los héroes más representativos, queridos y simbólicos de Marvel será el rostro visible de la comunidad LGTBQ+ en el Universo de Marvel.

La historia, escrita por Christopher Cantwell y dibujada por Dale Eaglesham, será un nuevo comienzo que tendrá como protagonista al jovencísimo Aaron Fischer, un hombre gay que no rebasa la veintena. Además, Eaglesham le ha brindado un aspecto renovado, que incluye un corte de cabello radical, piercing y tatuajes. Todo un recorrido simbólico para un personaje que ha representado a norteamérica por más de ochenta años.

The United States of Captain America (Los Estados Unidos del Capitán América) narra cómo los cuatro hombres que hasta ahora han llevado el uniforme a barras y estrellas recorren el territorio estadounidense.

Steve Rogers, Bucky Barnes, Sam Wilson y John Walker se embarcan en un viaje de carretera en busca del escudo robado en un número editorial previo. Durante su travesía, descubren que héroes locales han tomado el lugar de Capitán América (Captain America) en sus comunidades, comenzado con el joven y abiertamente gay, Aaron Fischer.

Al dúo de guionistas y dibujantes se unieron los consagrados Joshua Trujillo y Jan Bazaldua para completar al grupo creativo detrás de la aventura. Para todos se trata de una oportunidad única para mostrar la diversidad, de una forma accesible y positiva. “Aaron se inspira en los héroes de la comunidad queer: activistas, líderes y gente común que lucha por una vida mejor”, dice Trujillo. En el comunicado de prensa que incluye sus palabras también puede leerse sus motivaciones para participar en el proyecto:. “Él representa a los oprimidos y olvidados. Espero que su historia debut resuene entre los lectores y ayude a inspirar a la próxima generación de héroes”.

“Quiero agradecer mucho a la editora Alanna Smith y Joshua Trujillo por pedirme que creara a Aaron”, dijo Bazaldua. “Realmente disfruté diseñando. Como persona transgénero estoy feliz de poder presentar a un hombre gay que admira al Capitán América (Captain America) y lucha para ayudar a los que son casi invisibles para la sociedad. Mientras lo dibujaba pensé, bueno, Cap lucha contra seres superpoderosos y salva al mundo casi siempre. Pero Aaron ayuda a quienes caminan solos por la calle con los problemas que enfrentan todos los días. ¡Espero que a la gente le guste el resultado final!»

“Es un regalo increíble y un desafío asumir el personaje del Capitán América, especialmente durante estos tiempos sin precedentes en la historia de nuestro país”, dijo Cantwell. En el comunicado que anunció la serie, añadió sus esperanzas que sea una forma de explorar nuevos aspectos de los símbolo de la cultura popular. “Con esta miniserie esperamos explorar lo que la idea del Capitán América significa en este preciso momento. No solo en el gran escenario del mundo, sino a las comunidades cotidianas y, a menudo, pasadas por alto en todo Estados Unidos. En última instancia, esta historia está estructurada como una ‘road movie’, que se remonta a las viejas películas de Bob Rafelson y Hal Ashby. Con Steve Rogers (y pronto Sam Wilson, y más tarde … otros miembros clave en la vida de Steve) interactuando directamente con ellos”.

