¿Cómo durar más en la cama?: Trucos muy útiles

marzo 3, 2021 - 9:11 am

Como Durar mas en la Cama: Si bien no te puedo asegurar que tu problema de Eyaculación Precoz se solucionará de raíz rápidamente, si te puedo recomendar algunos trucos Rápidos y Muy Efectivos que te permitirán saber como durar mas en la cama. Éstos personalmente me han ayudado bastante.

¿Como aguantar mas en la cama y cuánto más se puede durar?. Bueno la verdad es que la mayoría de las personas fantasea (porque lo pueden ver por ejemplo en las películas pornográficas), con que es posible durar horas teniendo sexo, pero en realidad eso NO es posible.

Pero si te aseguro que se puede llegar a durar alrededor de 20 minutos, lo que creo que es un tiempo bastante bueno para que puedas disfrutar, junto con tu pareja, del placer del sexo.

Estos son los trucos que si bien no te solucionarán el problema de eyaculación precoz de raíz, si que te ayudarán mucho para saber como durar mas en la cama. Personalmente los he realizado y me han sido muy efectivos:

Como durar mas en la cama: 4 Trucos Muy Efectivos

1. Debes realizar una correcta respiración: La eyaculación precoz se relaciona en gran medida con la respiración, tal como lo expresa Giancarlo Tassara en su famosa guía “Domina tu Orgasmo”. En ella recomienda para durar mas haciendo el amor, controlar la respiración y mantenerla constante, ya que la misma empieza con suavidad y va creciendo paulatinamente a medida que se acerca la sensación de eyaculación.

2. Debes estar relajado: Este punto expone claramente el factor psicológico como una de las principales causas de la Eyaculación Precoz. Según estudios que se han realizado, la eyaculación precoz también tiene una vinculación con los diferentes estados de ánimo que se puedan llegar a tener, así como también con diversos traumas psicológicos en los casos más graves. Por ejemplo, si en el pasado tuviste un encuentro sexual en donde se produjo una eyaculación precoz, es muy probable que al volver a tener relaciones te sientas algo nervioso porque te acuerdas de esa experiencia negativa.

Por lo tanto, para saber como durar mas en la cama, es importantísimo estar bien relajado y sentirse cómodo

3. Utiliza tu lengua: La sensación de eyacular decrece cuando se hace presión con la lengua en el paladar detrás de los dientes. Esto es algo que se ha comprobado. Por eso puede ser muy efectivo para retrasar tu eyaculación, realizar esta acción justo antes de que sientas la sensación de eyaculary así podrás durar mas haciendo el amor.

4. Haz ejercicios genitales: El pene no tiene músculos y no puede ser ejercitado, pero sí lo puede ser la zona genital alrededor de él, lo que puede ser muy beneficioso para el control de la eyaculación. Para ejercitar esa zona sigue estos pasos: Pon en erección a tu pene, colócale encima de él una toalla y tensa los músculos tratando de levantar la toalla con el mismo. Si repites este ejercicio de levantar y bajar la toalla unas 25 veces por día, mejorarás bastante y tendrás una idea más clara de como controlar la eyaculación precoz.

Si llevas adelante estas acciones, te aseguro que estarás muchísimo más cerca de saber como durar mas en la cama

Sin embargo, como te dije antes, estas acciones no eliminarán de raíz el problema de la eyaculacion precoz, sino que son soluciones momentáneas.

Si padeces de Eyaculación Precoz y quieres eliminarla totalmente, la mejor solución es que apliques todos los consejos de la Guía “Domina tu Orgasmo”.

