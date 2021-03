Codhez: 8 de cada 10 hogares zulianos reportan complicaciones para alimentarse

marzo 16, 2021 - 4:12 pm

La Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) alertó este martes 16 de marzo, que ocho de cada 10 hogares de los estados Zulia, Lara y Táchira adoptan estrategias de supervivencia para poder mantener un consumo básico de alimentos en la familia.

Las estrategias reportadas por la ONG son la ingesta de alimentos no preferidos o más baratos; comer dos o una sola vez al día, no ingerir alimentos durante algún día de la semana y reducir las porciones.

Las estadísticas son el resultado del sexto sondeo que elaboró Codhez entre el 22 y 28 de febrero sobre el consumo de alimentos en los estados Zulia, Lara y Táchira. Se trató de un formulario electrónico que difundió en sus redes sociales, y que fue respondido por usuarios de clase media, según el informe de la ONG.

En Zulia, el sondeo se efectuó en los municipios Mara, Maracaibo, San Francisco, Lagunillas y Cabimas; siendo el primero el que registró “graves dificultades” para acceder a los alimentos, ya que 100 % de los encuestados dijo que come a diario alimento no preferido o más económicos y 89 % come una o dos veces al día.