Claudia López, alcaldesa de Bogotá, pidió perdón por tildar de «delincuentes» a los venezolanos

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tuvo que volver a pedir perdón a los venezolanos en Colombia por unas polémicas declaraciones, que realizó hace una semana, en las que los acusó de ser delincuentes.

«No es la primera vez, desafortunadamente (…) que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos», dijo la mandataria hace una semana. «Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos», profundizó.

López aprovechó la rendición de cuentas de su gestión, realizada este jueves 18 de marzo, para ofrecer excusas sobre sus palabras.

«Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar», explicó la alcaldesa.

En este sentido, detalló que no es cierto el hecho de que resalta más a los venezolanos que a los colombianos cuando se trata de los crímenes que se cometen.

«Entre todos tenemos que seguir adelante, cuando yo señalo algunos problemas de inseguridad no lo hago para armar una polémica, ni para estigmatizar a nadie, sino para reconocer una realidad y no la ocultemos», añadió.

