Chats alternativos a Omegle que te conectan solo con chicas

marzo 16, 2021 - 5:07 pm

Ligar por Internet es un fenómeno que ha crecido rápidamente desde 1995, cuando apareció la primera página web de contactos, Match.com. Cuando apareció Omegle en 2009, el primer video chat anónimo, las citas online tomaron una nueva dimensión.

Ahora, una de cada tres personas ha conocido a alguien en Internet. Casi el 50% de los matrimonios comienzan con una conversación en Internet. Las citas en línea te permiten conocer bien a alguien antes de conocerlo en persona, comprender si de verdad son interesantes y si quieres continuar la relación en la vida real.

Omegle, al ser el primer video chat anónimo, ha sido uno de los líderes en las citas por Internet en los últimos diez años. Entra en la plataforma en cualquier momento y verás treinta mil personas conectadas, o quizás más. Pero Omegle tiene sus inconvenientes y tal vez, el principal es que no puedes filtrar por género la búsqueda. Por lo tanto, es imposible pedir al sistema que te conecte solo con chicas. Como hay más hombres en Omegle que chicas, es más probable que la plataforma te conecte con otros hombres más veces. Es por ello que muchos hombres buscan alternativas a Omegle con chicas.

Grandes alternativas a Omegle con filtro de género

Comencemos por mencionar que el filtro de género no es efectivo al 100% en casi todas las páginas web que lo tienen. A veces, los usuarios por error o queriendo, crean perfiles con el género equivocado. A veces, las empresas que quieren anunciarse, los robots, etc. están escondidos detrás de perfiles de chicas. Aunque hay excepciones donde el filtro funciona perfectamente. Vamos a contártelo todo.

¡Aquí tienes las alternativas más populares a Omegle con chicas!

ChatRandom

ChatRandom es una alternativa clásica a Omegle pero con la posibilidad de inmediatamente seleccionar tu género. En este caso, no sólo puedes decir si eres “hombre” o “mujer” pero también puedes definirte como “pareja”. Si eliges esto último, el sistema intentará mostrarte solo otras parejas. Además puedes incluir tus intereses. De esta forma, ChatRandom intentará encontrar gente que tenga tus mismo intereses. El sistema no funciona al 100% pero hace un gran trabajo. Por cierto, ChatRandom tiene salas de chat por intereses para varios participantes y si pagas por el acceso Premium, puedes charlar con chicas en un chat separado.

OmeTV

Una gran alternativa a Omegle para los que aman la funcionalidad y nada más. Defines tu género y país y OmeTV busca a las personas que más se ajustan a ti. Como en ChatRandom, puedes indicar también que sois “pareja”. También puedes especificar el idioma en el que prefieres comunicarte y activar la traducción automática de los mensajes en la configuración del chat para así poder hablar con gente de otros países.

CooMeet

CooMeet es tal vez la mejor alternativa a Omegle con chicas. Todo gracias a su filtro de género único. Las chicas tienen que pasar un proceso de verificación y confirmación de la información durante el registro en la plataforma. Esto permite que nunca te cruces con un perfil falso, un robot o anuncios en CooMeet. Pero lo que es más importante, el sistema solo conecta hombres con chicas. No hay excepciones. Por cierto, CooMeet tiene apps para iOS y Android.

Chatspin

Una alternativa a Omegle que no está mal, donde puedes filtrar usuarios por género y país. Otra herramienta útil es la posibilidad de ponerte una máscara para tapar tu cara en el video durante la conversación. Si quieres seguir siendo anónimo durante la conversación, Chatspin es una gran opción. Para comunicarte, puedes usar la versión web o descargar las apps oficiales para iOS y Android para charlar y conocer gente cómodamente desde tu teléfono móvil.

Shagle

Otra alternativa interesante a Omegle con un diseño moderno y un filtro de género fácil de usar. Según sus desarrolladores, más de tres millones de personas usan la página web de Shagle cada mes y más de cien mil usuarios la visitan cada día. Además del filtro de género, tienes un filtro geográfico, Shagle opera en más de 70 países. Entre las funciones más interesantes están los regalos virtuales.

Emeraldchat

Como Omegle, Emeraldchat te permite comunicarte a través de chat por vídeo o texto. Además, tiene bastantes herramientas útiles. Por ejemplo, un chat de grupo, donde varios participantes pueden comunicarse a la vez. Otra función útil es la de filtrar a los usuarios por el karma que le da la página web y otros parámetros. Merece la pena mencionar la opción de poder enviar fotos y vídeos, lo cual no es posible en todos los video chats modernos.

¿Qué alternativa a Omegle es la mejor para ti?

En este sentido, la elección es solo tuya. Puedes limitarte a Omegle y ni siquiera probar sus alternativas pero te sugerimos que consideres alternativas con más funcionalidad. Especialmente si buscas comunicarte solo con personas del género opuesto y tienes la intención de conocer a alguien en persona en el futuro.

Entre las alternativas gratuitas a Omegle, te recomendamos que considered ChatRandom, OmeTV y Shagle. Son videochats con un volumen de usuarios grande y activo, y el filtro de género funciona bastante bien. CooMeet sigue siendo el líder absoluto entre las opciones de chat web de pago. Aquí tienes garantizado el comunicarte solo con chicas, el sistema nunca te conectará con perfiles falsos, robos, etc. Una excelente opción por un precio casi simbólico.

Recuerda que cuantos más video chats y páginas web de citas uses, más se amplía tu círculo de contactos. Por lo tanto, no te limites sólo a una página web. Elige al menos 2 ó 3 páginas web y alterna entre ellas. Trata de comprender cuando hay más usuarios conectados y activos en cada una y cuando no merece la pena estar en esta o aquella página web. Asegúrate también de probar los chats web de pago, te proporcionan muchas más opciones y en general incrementan tus opciones de conocer a alguien.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.