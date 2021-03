Cardi B es la primera rapera en recibir un certificado de diamante por una de sus canciones

marzo 10, 2021 - 5:13 pm

El exitoso sencillo de Cardi B titulado ‘Bodak Yellow’, que supuso su carta de presentación a nivel internacional, acaba de recibir la certificación de diamante de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, un reconocimiento que se otorga a los trabajos musicales que consiguen vender más de 10 millones de unidades.

Como suele ser habitual en ella, la artista ha querido compartir con todos sus fans este logro histórico para una estrella femenina de la escena rap a través de un vídeo en el que ha querido agradecerles, muy emocionada, todo el apoyo que le han mostrado a lo largo de su carrera.

«Solo quiero daros las gracias porque sin vosotros esto no habría sido posible. Me ha alegrado el día. Y realmente me ha levantado el ánimo», ha asegurado mirando a la cámara.

Cardi también ha compartido otra publicación que documenta el momento exacto en el que su sello discográfico Atlantic Records la sorprendía con la placa conmemorativa: «Hace un par de años ni siquiera sabía lo que implicaba un certificado de diamante», ha confesado ella junto a esa grabación en la que aparece gritando de alegría. «Yo solo quería triunfar y abrirme camino [en la industria]. Este sencillo cambió mi vida. Gracias a los que mostraron su apoyo a ‘Bodak’ y a los que siguen comprándolo a día de hoy».

