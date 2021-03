Caracas FC se despide de la Copa Libertadores 2021 tras perder 3-1 ante Junior

marzo 18, 2021 - 9:44 am

Caracas FC quedó eliminado de la Copa Libertadores 2021 tras perder 3-1 ante Junior este miércoles, 17 de marzo, en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla.

Los Rojos del Ávila necesitaban derrotar al conjunto colombiano al menos por dos goles de diferencia, pues en el partido de ida, el elenco venezolano perdió 2-1. En esa oportunidad, Samson Akinyoola anotó por el equipo capitalino.

En el encuentro de este 17 de marzo, Miguel Borjas Teófilo Gutiérrez y Jhon Pajoy marcaron por el Junior, mientras que, nuevamente, Akinyoola descontó por el equipo avileño.

Antes del compromiso, el entrenador del Caracas FC, Noel San Vicente, manifestó: «Está bastante complicada y difícil darle vuelta a la serie, pero no imposible. Pienso que la alegría sería el doble si nos traemos la clasificación desde Barranquilla».

Por otra parte, el equipo del Caracas FC también confirmó el pasado 16 de marzo que en las filas del conjunto se registraron 11 casos positivos de COVID-19.

El combinado de «Chita» Sanvicente había superado al equipo peruano César Vallejo en la primera ronda. Por su parte, Junior de la Barranquilla enfrentará a Bolívar de La Paz (Bolivia) en la tercera fase de la Copa Libertadores.

🇨🇴⚽🇻🇪 All the action as @JuniorClubSA secure an impressive second leg win against @Caracas_FC in Barranquilla!

🎥 Highlights brought to you by @FTBSantander! pic.twitter.com/uh1Hc77u0S

— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) March 18, 2021