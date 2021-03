«Canelo» Álvarez y Billy Joe Saunders pelearán en Texas ante más de 60 mil aficionados

El combate del 8 de mayo entre el mexicano Saúl «Canelo» Álvarez y el británico Billy Joe Saunders se celebrará en el AT&T Stadium de Dallas (Texas), donde podrán acceder más de 60.000 aficionados, anunciaron el viernes los organizadores.

Este aforo para la pelea, que unificará cinturones del peso supermediano, sería el mayor para un evento deportivo en Estados Unidos desde la irrupción de la pandemia de covid-19 hace un año.

«Reunir a más de 60.000 aficionados en este emblemático estadio este año es un sueño hecho realidad», dijo en un comunicado el promotor Eddie Hearn.

La semana pasada, el estado de Texas retiró la obligación de portar mascarilla así como otras restricciones con el objetivo de una reapertura comercial «al 100%», a pesar de que expertos han advertido de que puede ayudar a propagar las nuevas variantes del virus.

Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys de la liga de football americano (NFL), dio la bienvenida de nuevo a ‘Canelo’ a su estadio, donde el mexicano noqueó al británico Liam Smith en 2016. «Estamos orgullosos de acoger un combate de boxeo de esta magnitud», afirmó Jones.

El promotor Eddie Hearn dijo que la elección del AT&T Stadium, con capacidad para 100.000 personas, como escenario de la pelea fue sencilla una vez que recibió el ofrecimiento de Jones.

«Cuando tuvimos la decisión de los Cowboys y de Jerry Jones de que podíamos tener 70.000 (aficionados) aquí, fue algo obvio», dijo el director general de Matchroom Sport en un vídeo publicado en redes

«Necesitamos una celebración. Vamos a darles una fiesta que no olvidarán», dijo Hearns sobre el combate, programado en la semana de las festividades mexicanas del 5 de Mayo.

El pasado 27 de febrero, ‘Canelo’ retuvo sus títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al vencer con rotundidad al turco Avni Yildirim ante 15.000 aficionados en Miami (Florida).

Tras la pelea, Álvarez (55 victorias, 1 derrota y 2 empates) anunció que su próximo reto sería arrebatarle el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al imbatido Saunders (30-0-0).

Álvarez, que ya ha sido campeón de tres divisiones, aspira a ser el primer boxeador en la historia en poseer todos los títulos del peso supermediano (168 libras, 76,2kg), para lo que necesita vencer a Saunders y al estadounidense Caleb Plant (21-0-0), que posee la corona de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

🇲🇽 #CaneloSaunders tiene sede 📍Con mucho gusto regresaré a pelear a Texas en el @ATTStadium de Arlington. Nos vemos este 08 de Mayo 🥊

🇺🇸 #CaneloSaunders has a venue📍With excitement I'll be returning to fight in Texas at the @ATTStadium in Arlington. See you on May 8th 🥊 pic.twitter.com/zywXykBXET

— Canelo Alvarez (@Canelo) March 19, 2021