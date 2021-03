Candidata a la Alcaldía de Machiques: “La lucha no es de dos Márquez

marzo 20, 2021 - 8:50 am

La dirigente de Acción Democrática (AD) en el Zulia, Liz Márquez, visitó Noticia al Día para ampliar los detalles sobre la nueva cruzada política que emprendió el partido más antiguo de Venezuela y precursor de la democracia en el país.

Márquez aclaró que AD presentó su nombre a la candidatura de la Alcaldía de Machiques para un proceso electoral libre y transparente, solo si se logran las condiciones que permitan a la mayoría de la oposición venezolana participar en unos comicios.

“Acción Democrática presenta mi nombre para la candidatura a la alcaldía de Machiques de Perijá, solo si logramos elecciones electorales que nos permita participar”, subrayó la lideresa de oposición.

En este sentido, aseguró que “la causa democrática venezolana compuesta por los partidos de la coalición, está empujando para que en Venezuela haya elecciones libres, y AD está dentro de dicha coalición. Aclaró que la solicitud primordial son elecciones multinivel, lo que incluye un proceso electoral contra el presidente de la República, Nicolás Maduro”. Agregó: “Acción Democrática ha comenzado una cruzada nacional para darle fuerza a esa demanda”.

Resaltó que para que AD vaya a elecciones, deben darse varias condiciones, entre las que mencionó el cambio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), con funcionarios sin parcialidad política y que inspiren confianza en el electorado. Asimismo, que sean devueltas las tarjetas de los partidos políticos de oposición que fueron judicializadas, como la de AD, a su juicio con la intención de hacer una oposición a la medida del Gobierno nacional.

Márquez enfatizó: “Si el régimen decide seguir secuestrando la tarjeta como tiene la de AD y la de PJ, que la dejó en el limbo porque no la tiene Julio Borges, ni Luis Parra”, AD no participará en ningún proceso electoral.

Aclaró que ella es la única postulada como candidata a la Alcaldía de Machiques por AD. Sin embargo, explicó que los otros que presentan su candidatura en nombre de la tolda blanca son individualidades de espaldas a la mayoría de los militantes, provocadas por el Gobierno con la intervención del partido a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“En AD no ha habido ninguna ruptura, ha sido intervenida por el régimen, a través de algunas individualidades de espalda a nuestro partido”, dijo Liz Márquez refiriéndose a aquellos opositores, miembros de los partidos intervenidos y desinados por el TSJ para manejar las tarjetas, quienes además son catalogados como alacranes por el resto de la oposición.

“Es precisamente esa oposición a la medida que necesita el régimen para seguir existiendo, y está otro partido institucional que lucha por elecciones libres”, dijo Márquez al momento de preguntarle por la candidatura de su hermano Alfonso “Toto” Márquez, quien también aspira a dirigir la municipalidad. La dirigente de oposición acotó: “La lucha no es de dos Márquez, la lucha es de dos visiones de país”.

Dejó claro que si se llegaran a plantear elecciones primarias, no serían dentro de AD, sino dentro de la coalición democrática con las legítimas autoridades de los partidos políticos. No serán dentro de AD, sino dentro de la coalición si esta quiere seleccionar. No tenemos intención alguna de medirnos con quienes están aliados al régimen”, precisó.

Sobre el tema electoral concluyó afirmando que al Gobierno le conviene que haya un proceso electoral ante la presión internacional que tiene. A juicio de Márquez, que el verdadero sector opositor vaya a unas elecciones, y se impulse el dialogo en Noruega con actores políticos venezolanos y de la comunidad internacional.

Finalmente, dijo que a Machiques le urge un cambio político ante la desatención de los barrios; la falta de servicios públicos; falta de transporte público, mercados municipales, oficina de bienestar social que atienda las demandas de hambre y salud y la inseguridad.

