Brooklyn Nets volvió a la victoria con un triple doble de James Harden

marzo 2, 2021 - 11:30 am

El escolta James Harden firmó un nuevo triple doble (30 puntos, 15 asistencias y 14 rebotes), y los Brooklyn Nets doblegaron 113-124 a San Antonio Spurs.

Aunque los Nets perdieron la oportunidad de asegurar la victoria en el tiempo reglamentario, al final se impusieron en la prórroga y rompieron una racha de 17 derrotas consecutivas en sus visitas a San Antonio.

El base Kyrie Irving, que volvió con el equipo tras perderse el partido anterior contra los Dallas Mavericks, aportó 27 puntos y el escolta Bruce Brown, por su parte, llegó a los 23 tantos.

Los Spurs cerraron el último cuarto con una racha de 10-0 para forzar la prórroga, con triples del alero Lonnie Walker IV y el base australiano Patty Mills, así como una bandeja del escolta DeMar DeRozan.

El base Dejounte Murray empató el marcador a 108 antes después de perder inicialmente la pelota cerca de la línea de 3 puntos mientras intentaba penetrar hacia la pintura.

Murray pudo recoger el balón suelto detrás de él, y girando y levantándose rápidamente, conectó un balón desde más de seis metros con Harden defendiendo cuando el tiempo expiró.

Brooklyn anotó los primeros ocho puntos de la prórroga para recuperar el mando y ganó un partido de la temporada regular en San Antonio por primera vez desde el 22 de enero de 2002.

DeRozan acabó con un doble-doble de 22 puntos y 11 asistencias, mientras que Murray y Walker tuvieron 19 puntos cada uno. Los cinco titulares de los Spurs (17-13) acabaron con números de dos dígitos, pero no pudieron evitar la derrota.

Murray consiguió la asistencia 700 de su carrera en su partido 215 con los Spurs. En la historia de la franquicia, solo el francés Tony Parker, Johnny Moore, Andre Robertson, Johnny Dawkins y Willie Anderson tienen más asistencias en ese periodo de tiempo.

Jugando su segundo partido después de estar fuera de la competición durante dos semanas por protocolos de salud y seguridad por la covid-19, los Spurs tuvieron un comienzo lento contra los activos Net, que siempre impusieron el ritmo en el campo.

San Antonio volvió a sentir las ausencias de Rudy Gay, Keldon Johnson, Derrick White, Devin Vassell y Quinndary Weatherspoon, que estuvieron fuera de juego debido a los citados protocolos de salud.

Los Nets tampoco estuvieron en plena forma, con el alero All-Star Kevin Durant perdiéndose su octavo partido consecutivo por una distensión en el tendón de la corva izquierda.

Brooklyn todavía tiene a Harden y el exescolta de los Houston Rockets, rivales directos de los Spurs en la División Sureste, continuó atormentando a San Antonio.

Los Nets registraron 17 asistencias en sus primeras 20 canastas, con Harden dando 10. Brooklyn terminó con 35 asistencias mientras acertaba 47 de 100 tiros de campo.

El ala-pívot reserva Nic Claxton surgió como el sexto jugador de los Nets al conseguir 17 puntos tras anotar 7 de 9 tiros de campo. Además, capturó tres rebotes y puso tres tapones.

La victoria permitió a los Nets ponerse con marca de 23-13 y seguir segundos en la División Atlántico y la Conferencia Este. Los Spurs, por su parte, siguen líderes en la División Suroeste.

👀 @JHarden13 becomes first player to put up 30+ PTS, 10+ REB, 15+ AST with zero turnovers in a game since 1977-78!

30 PTS | 14 REB | 15 AST | BKN OT W pic.twitter.com/8QHgS5mNDh

— NBA (@NBA) March 2, 2021