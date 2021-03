Jennifer López y Alex Rodríguez se separan después de casi dos años, según E! News

marzo 12, 2021 - 7:47 pm

La historia de amor de Jennifer López y Alex Rodríguez no tendrá un final feliz después de todo. Algunos medios difunden que la Diva del Bronx y el exgrande liga se separan.

Varias fuentes confirman a E! Noticia que la pareja de Hollywood ha cancelado su compromiso casi dos años después de una propuesta romántica .

La noticia es una sorpresa para los fanáticos después de que la pareja compartió en línea mensajes sinceros del Día de San Valentín y también asistieron juntos al Super Bowl en Miami en febrero pasado.

De hecho, Alex expresó sus esperanzas de que la pareja se casara en 2021 después de posponer su boda debido a la pandemia de coronavirus .

«Sabes que lo intentamos dos veces en 2020. Nos mordió dos veces el COVID-19», compartió el ex jugador de MLB en The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon . «Sabes, dicen que la tercera vez es un encanto, así que esperemos que sea lo que queremos escuchar».

En cuanto a Jennifer, previamente le dijo a Elle que no tenían prisa por decir «Sí, quiero». Como dijo en la publicación, «Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer, [pero] no sé si podremos recrearlo. Lo cancelamos y desde entonces, realmente no hemos hablado de eso «.

A principios de año, Alex se enfrentó a los titulares sobre su relación —o la falta de ella— con la estrella de Southern Charm , Madison LeCroy . La estrella de Bravo describió al atleta como un «conocido» a quien nunca conoció en persona. Una fuente cercana a Alex dijo que ni siquiera conoce a Madison y que nunca la ha conocido.

Mientras Jennifer se dirigía a la República Dominicana para filmar una próxima película , una fuente le aseguró a E! Noticias de que los rumores no afectan la historia de amor de la actriz con A-Rod.

«Todo está bien con Alex», compartió la fuente. «Ella no deja que los rumores de trampa la afecten y elige no prestar atención».

En marzo de 2019, el ex yanqui de Nueva York se arrodilló y le propuso matrimonio a J.Lo durante una escapada romántica a Baker’s Bay. El gran movimiento se produjo poco después de que la pareja celebrara su segundo aniversario.

«Estamos destinados a serlo, y lo mucho que significas para mí no se puede expresar con palabras», escribió Alex en Instagram al marcar el hito. «Desde juegos de béisbol, viajes por todo el mundo y espectáculos en Las Vegas. Lo hemos hecho todo juntos y cada momento contigo es apreciado».

Jennifer agregó: «Haces de mi mundo un lugar más hermoso, seguro y estable … en medio de nuestra vida cambiante y en constante movimiento … me haces sentir como una adolescente que comienza de nuevo».

A lo largo de su relación, la pareja tuvo muchos recuerdos inolvidables, incluida una portada de Vanity Fair en 2018, donde los lectores obtuvieron una vista previa de su vínculo.

«Somos muy gemelos», dijo Alex a la publicación. «Los dos somos Leos; los dos somos de Nueva York; los dos somos latinos y unas 20 cosas más».

Pero parece que esto no fue suficiente para que estas dos superestrellas tengan su: «y fueron felices para siempre».

La cantante, quien está en República Dominicana filmando una película, publicó una serie de viejos clips de ella riendo con gran frescura en entrevistas televisivas.

«Encuentren una buena razón para reír hoy. Les mando amor a todos», escribió López.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo)

