Blinken y Guaidó conversaron: retorno a la democracia y necesidades humanitarias de Venezuela entre los temas

marzo 3, 2021 - 9:38 am

A través de una llamada, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, habló con el líder de la oposición Juan Guaidó sobre «el retorno a la democracia en Venezuela». Este es el contacto de más alto nivel del gobierno norteamericano con Guaidó desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo el 20 de enero.

Primera toma de contacto entre la Administración de Joe Biden y la oposición venezolana: en una llamada con Juan Guaidó, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, «enfatizó la importancia de un retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas».

A través de un comunicado, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que durante la conversación, Guaidó y Blinken discutieron las «necesidades humanitarias urgentes en Venezuela». El país suramericano está sufriendo una crisis política, económica y social desde hace varios años.

El político norteamericano describió los esfuerzos de Estados Unidos para trabajar con la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, y otros grupos internacionales para “aumentar la presión multilateral y presionar por una transición democrática y pacífica» en Venezuela.

El líder de la oposición confirmó en la noche de este martes a un canal argentino que había establecido diálogo con el secretario de Estado de EE.UU. y el canciller canadiense Marc Garneau «como parte de la agenda de alianzas internacionales para rescatar la democracia en Venezuela».

Today Venezuelan Interim President @jguaido and I discussed our unwavering support for democracy in Venezuela and our efforts to improve the lives of the Venezuelan people.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 3, 2021