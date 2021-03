Avioneta se estrelló al norte de Florida dejando dos fallecidos y dos heridos (+Video)

marzo 15, 2021 - 9:18 pm

Una avioneta se estrelló en un vecindario de Pembroke Pines, al norte de Florida, e impactando a una camioneta este lunes 15 de marzo, dejando dos fallecidos y dos heridos, de acuerdo al reporte de las autoridades.

El video captado por la cámara del timbre de una casa deja ver el momento exacto cuando el avión se precipitó contra el asfalto, impactando contra un vehículo en el camino.

Los fallecidos iban dentro de la avioneta, mientras que un niño y un adulto, ocupantes del auto, fueron los heridos del accidente ocurrido en el área de Southwest 72nd Avenue y Southwest 13th Street, cerca del aeropuerto North Perry en Pembroke Pines.

La mujer y el niño que se encontraban dentro de la camioneta fueron trasladados al Memorial Regional Hospital, con lesiones traumáticas, según las autoridades.

#BREAKING #RingCamera captures moment 2 people are killed when small plane crashes into SUV in #PembrokePines @JessyHattiNews @Telemundo51 #breakingnews #planecrash #caughtoncamera https://t.co/f15PvQKjD2 pic.twitter.com/M7pGWiuTdY

— JRodriguez (@JRodzMIA) March 15, 2021