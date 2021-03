Atraparon a un murciélago en pleno vuelo entre Córdoba y Buenos Aires

marzo 31, 2021 - 6:00 pm

Pasajero atrapa dentro de un avión a un murciélago, y el impactante hecho quedó captado en video. El evento sucedió el pasado miércoles 24 de marzo, durante un vuelo de la aerolínea JetSmart.

En un vuelo de que se dirigía a Buenos Aires, en Argentina, los pasajeros fueron sorprendidos por un pequeño murciélago que se encontraba dentro del avión. En el video grabado por un pasajero, se puede observar al pequeño animal en el techo del avión.

Se puede ver y escuchar a varios pasajeros alterados por la situación, al no poder creer lo sucedido. Al presenciar el hecho, un pasajero decidió atrapar en pleno vuelo al murciélago con lo que parece ser un suéter.

Después de atrapar al animal, el pasajero regresó a su asiento, mientras una mujer intercambiaba palabras con él. La mujer decide retirarse de su asiento, y segundos después, el hombre se para de su lugar y camina por el pasillo para ser aplaudido por algunos pasajeros.

Al momento no se sabe como llegó el murciélago al avión, o el por qué el personal de la aerolínea no se percató de la presencia del animal. La aerolínea aún no ha emitido declaraciones por lo sucedido dentro de su avión.

@VuelaJetSMART anoche en un vuelo Cba-Bs As, atrapé a un murciélago dentro del avión. Podrías jugarte con algo, como la ves? pic.twitter.com/8Jt1OIbWMb — Lupo 🐺 (@lupo_28) March 24, 2021

