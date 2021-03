Atención: para los que confunden el swinger con el intercambio de pareja

marzo 19, 2021 - 12:58 pm

Swinger o swinging (del inglés swing, «oscilar, columpiar») es una palabra inglesa que define la actividad sexual no monógama que se experimenta en pareja.1​La expresión equivalente en castellano sería «pareja liberal» que refiere al comportamiento que reconoce y acepta la ampliación del horizonte sexual de la pareja; incluye una amplia gama de actividades eróticas y sexuales realizadas entre una pareja y una o más personas.

La palabra «Swinger» se refiere a aquellas personas con amplio criterio, que deciden ejercer su libertad sexual en pareja de una forma responsable y organizada. Aunque muchos, cada vez menos, confunden la definición de swinger con el intercambio de parejas; esto no debe de ser así, pues realmente hay muchas formas de vivir el concepto swinger y el intercambio de parejas sólo es una opción, no una obligación en este estilo de vida.

Las actividades incluyen:

Practicar sexo con la pareja mientras un tercero o más personas observan.

Practicar sexo con la pareja en la misma habitación o lugar en el que otras parejas «Swinger» se encuentran teniendo sexo.

Besar, acariciar o practicar sexo oral con una tercera o cuarta persona («intercambio light» o «soft swing»).

Practicar la penetración con alguna persona además de la pareja (intercambio completo o «full swap»).

Un trío es la realización de prácticas sexuales entre tres personas, en cualquiera de las posibles combinaciones de sexos.

El símbolo swinger para reconocer a la comunidad en público:The Swing.

Bandera de la comunidad Swinger, creada por Ted Williams y con diseño gráfico de Emilio Diseños Enaver. Las argollas rojas representan la pasión y unión inquebrantable en la pareja, el fondo amarillo representa la luz y el fuego del deseo, y el azul el color de la inmensidad del cielo.

Típicamente estas actividades se definen «swinger» cuando una pareja estable, casada o de otra forma comprometida, se involucran con otra pareja o un tercer individuo. Estas actividades pueden ocurrir o no en un mismo cuarto.

Los novatos pueden descubrir rápidamente que no pueden con los celos que les inspira el ver a su pareja con otra persona. Las parejas liberales creen que incorporar a otros en sus relaciones sexuales mejora el vínculo de la pareja en lo sexual (inexistente en lo emocional), al poder experimentar fantasías juntos, tener una variedad de parejas sexuales y eliminar el engaño por infidelidad. Tienen una regla que restringe la implicación emocional con todo compañero sexual.

El swinging como forma de práctica sexual combina la sexualidad no monogámica con la monogamia emocional, situación que en los modelos occidentales de pareja se considera inaceptable, en la creencia de que la monogamia sexual refuerza a la emocional y viceversa. No hay seguridad acerca de si este estilo sexual fortalece o debilita las relaciones de pareja, sin embargo sí hay datos estadísticos que indican que muchas parejas monógamas tienen relaciones extramaritales. No se consideran sin embargo «swingers» las prácticas de otras culturas en las que se permite tener relaciones simultáneas con más de una esposa (o más de un marido) porque estas prácticas sexuales se realizan dentro de un círculo «cerrado» equivalente al matrimonio cristiano: sin participación de personas externas a él.

La imagen de una tercera persona involucrada en la relación sexual es una de las fantasías más recurrentes. Según Kinsey, fantasear con la propia pareja teniendo relaciones sexuales con a otro/a es también frecuente.

Etiqueta

La principal directiva en este tipo de actividades: «no es no». Esto significa que el rechazo a una proposición sexual no requiere justificación y debe ser siempre respetada. En los clubs swingers el uso de condón es obligatorio. Los acercamientos se realizan mediante leves caricias en zonas no erógenas; si éstas son permitidas, se entiende el consentimiento tácito para continuar. En Estados Unidos se considera inadecuado tocar sin pedir autorización; mientras que en Europa, tocar, como el apartar firmemente la mano son ampliamente aceptados como adecuados, aunque no exista comunicación verbal en el contexto del juego. Se pueden resumir las reglas en: respeto, higiene y discreción.

Diferencias

Muchas personas piensan que ser swinger es lo mismo que el Intercambio de pareja. Aunque esta es una práctica común en el ambiente, también existen prácticas como los tríos sexuales, gang bangs, orgía e incluso sexo uno a uno.

Wikipedia