Así fue el homenaje que Silvestre Dangond le rindió a su padrino Jorge Oñate

Silvestre Dangond, ahijado de Jorge Oñate, le rindió un sentido homenaje a su padrino durante su velorio, aunque expresó su inconformidad por la partida de su mentor musical.

Dolor y tristeza se respiraba en La Paz, ubicada a 12 kilómetros de Valledupar en Colombia, pueblito que vio nacer a «El Jilguero de América» y que ahora lo despide como una leyenda del vallenato en la plaza Olaya Herrera.

Dangond al llegar se fundió en un solo abrazo con la señora Nancy, la esposa de Jorge Oñate, para darle las condolencias, sin ocultar el dolor que esta partida le produce.

Posteriormente subió a dedicarle la canción que identifica a Oñate, «El Jilguero» del compositor Emiliano Zuleta, pero antes dio una breves palabras de dedicatoria.

«Solamente unas cortas palabras que decir, mantengo mi posición, que así no era, así no era, pensé que Dios me lo iba a regalar por muchos años más, pero aquí estamos padrino, jamás te vamos a olvidar y te quiero recordar y despedir con esta canción», para iniciar su canto, que narra la historia de «El Ruiseñor» colombiano, fallecido por complicaciones con el COVID-19.

