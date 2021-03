Arrestan a otros 2 venezolanos tras robar negocio de un compatriota

marzo 13, 2021 - 12:35 pm

La captura de otros venezolanos infringiendo la ley en otros países, se ha incrementado en las últimos tiempos. El irrespeto hasta de sus compatriotas se ha perdido.

La detención de otros dos venezolanos vuelve a ser noticia. Ambos fueron capturados por agentes del Escuadrón de Emergencia Norte de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras asaltar un negocio a cargo de uno de sus compatriotas. El hecho ocurrió la tarde del jueves 11-M, en Los Olivos.

Medios locales indicaron que de los seis ladrones, dos son de nacionalidad venezolana. El grupo hamponil llegó a bordo de motocicletas hasta el local “Doctor Play”, que brinda el servicio técnico de aparatos electrónicos. Los extranjeros le arrebataron su celular, dos laptops y otros equipos que pertenecen a los clientes, productos valorizados en S/15.000.

Dos de los delincuentes fueron detenidos, y se recuperó parte de lo robado. No obstante, los otros cómplices lograron escapar.

En tanto, el dueño del negocio -quién prefirió el anonimato, contó al matinal que llegó al Perú hace tres años procedente de Venezuela, y logró poner a funcionar su negocio. “Uno de ellos, sacó un arma y me golpeó en la cabeza. Me pusieron en el suelo. Les dije que tomaran todo lo que querían para que no me hicieran nada”, relató.

Noticia al Día/ La Patilla