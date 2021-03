Arcángel pide perdón a Anitta tras encontronazo

marzo 11, 2021 - 12:08 pm

Tras provocar todo un revuelo en las redes sociales por un mensaje que publicó en sus redes sociales, a propósito del Día Internacional de la Mujer, Arcángel ofreció unas disculpas públicas a las féminas en general y también a su colega brasileña Anitta.

“Una pequeña explicación aquí, yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres… me estaba refiriendo a la mujer decente, seria, trabajadora, que haya sentido que yo le falté el respeto con mi comentario”, afirmó el reguetonero, por medio de historias en Instagram.

Arcángel quiso ser enfático en sus nuevas palabras.

“Este hombre pide disculpas a las mujeres finas, trabajadoras serias y responsables que hayan sentido que yo les falté el respeto con este comentario, discúlpenme… me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto. Todas son mujeres y todas merecen un respeto”, puntualizó.

Asimismo, Arcángel envió un mensaje para Anitta, con quien ha hecho colaboraciones en el pasado.

“Otra cosa, Anitta, yo te amo, yo te adoro mami, no hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo le doy mil likes. Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca a esas nalgas tan lindas, Dios las bendiga, Dios bendiga todas las nalgas”, aseveró el cantante.

No obstante, Arcángel sostuvo su punto de vista.

“Hay mujeres que, lamentablemente, usan sus redes sociales para prostituirse y, a veces, exigen cierto respeto de los hombres y por más mujer que usted se hace, usted no se comporta como una, tú no lo mereces. Pero repito: si alguna mujer seria, respetable se sintió identificada, discúlpenme. Yo no me refería a eso. Me encantan las nalgas de las mujeres”, señaló.

Las palabras de Arcángel que hicieron enfurecer a las redes el Día Internacional de la Mujer fueron: «Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el cul* en redes sociales por likes”.

“Esta soy yo, mostrando mi cul* en mi Instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer…. puedes tú utilizar cul* de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener vistas, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios cul* en sus redes sociales. ¿No merecen respeto?”, dijo la cantante brasileña en su cuenta de Instagram.

Anitta amplió su opinión al respecto.

“Estoy confundida. Poniendo el significado de dama y de caballero en Google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas, pero no tienen nada de caballero. Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin cul* a fuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea suyas. Paz, amor y coherencia”, finalizó.

Diario Las Américas