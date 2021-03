Anitta, por fin, habló del encontronazo con Arcangel por el pompis

marzo 11, 2021 - 11:58 am

¡Anitta lo hizo! Por fin habló abiertamente de su encontronazo con el reguetonero Arcángel en las redes sociales por un polémico post. Reseñó el portal de farandula La Sopa New.

En medio de sus vacaciones en Punta Cana (República Dominicana) se refirió a todo lo que ha ocurrido y hasta reveló que hablaron por teléfono.

Según contó Anitta hablaron por largo rato muy calmada y personalmente sobre el tema que ya ocupa cientos de titulares.

Arcángel me llamó por teléfono, y hablamos mucho. Yo siempre supe que es post no era acerca de mi (…) pero sí afecta a las mujeres en general, yo me veo en el papel de hacer algo, dijo Anitta en un video.

Aseguró, que este tipo de opiniones y comportamientos cambian mucho la vida de las mujeres porque son hechas por personas con influencias sobre su público.

“Una persona que tiene influencia en las opiniones de tanta gente, jóvenes, adolescentes, gente de su edad, debe cuidar cómo va a expresarse y percibir a la mujer”, comentó.

En el video también aseguró que estuvo dispuesta a conversar porque notó que Arcángel estuvo abierto a escuchar:

“El fue muy abierto en aprender, escuchar y pedir perdón a las mujeres”, agregó la brasileña Anitta en su peculiar español.

Comentó que la mayoría de los hombres tienen pensamientos machistas y equivocados sobre las mujeres gracias a una educación errada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anitta 🎤 (@anitta)

“Creo que si lleva tiempo aprender un mensaje completamente diferente. Pero admiro cuando alguien se abre a escuchar” explicó.

También dedicó unas palabras a todos hombres de la industria musical que son fanáticos de este tipo de comportamientos con sus letras y canciones:

“Las mujeres tienen que ser libres y hacer lo quieran con su cuerpo”.

Resaltó de forma jocosa que no necesita tener un hombre a su lado para ser considerada como una persona exitosa:

“No quiero depender de una relación estable para ser vista con respeto, soy respetable porque trabajo, ayudo a mi familia, dijo.

Al final todo parece indicar que la amistad entre los cantantes ha vuelto la normalidad y que los malentendidos y desacuerdos han quedado en el pasado.

La Sopa