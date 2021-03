Andy Murray tampoco participará en el Abierto de Miami

marzo 23, 2021 - 3:55 pm

El escocés Andy Murray, exnúmero uno mundial, se bajó del Abierto de Miami este martes 23 de marzo después de sufrir una «extraña» lesión en la ingle el fin de semana.

Murray, ganador de tres torneos de Grand Slam, a quien se le había otorgado una invitación especial para jugar en Miami, primer Masters 1000 del año, llegó a esta ciudad la semana pasada y entrenó sin problemas el jueves y viernes.

Sin embargo, el escocés, de 33 años, se despertó el sábado temprano con un dolor en la ingle que le dificultaba para caminar.

Aunque Murray dijo que el problema había mejorado desde entonces, no se encontraba en forma para jugar.

«No tengo idea de lo que hice», dijo Murray al diario Miami Herald. «Es una de esas cosas raras. Cada día ha mejorado progresivamente, pero no es suficiente. No he practicado desde el viernes».

Murray, dos veces ganador en Miami y finalista en otras dos ocasiones, no pudo ocultar su decepción por esta nueva lesión.

«Estoy realmente destrozado», señaló Murray. «Este es un lugar en el que he entrenado mucho a lo largo de los años. Es como mi segundo hogar. La última vez que jugué aquí fue en 2016 y han pasado tantas cosas».

Murray recordó que «en 2017 tuve problemas con el codo, los últimos años varios problemas con la cadera. El año pasado, el día antes de que se suponía que debía viajar aquí, el covid-19 detuvo la gira de tenis».

«Miami ha sido un lugar que me ha dado mucho, pero esto no estaba destinado a ser», finalizó Murray.

El Masters 1000 de Miami ya había sufrido las bajas de los tres principales tenistas del mundo, el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, además de la ex número uno Serena Williams.

AFP