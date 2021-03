ALIMENTOS que se comen crudos: Beneficios y cómo prepararlos

marzo 19, 2021 - 10:14 am

Actualmente, las dietas veganas se han popularizado de una forma increíble, destacando la modalidad de incluir alimentos no cocidos, refinados, pasteurizados o procesados de alguna manera, ya que recomienda mantener las propiedades naturales de la comida.

El blog especializado en salud Healthline indica que las altas temperaturas pueden desactivar las enzimas de algunos alimentos, las cuales facilitan el proceso de digestión. De igual forma, hay vitaminas que se desintegran durante la cocción y afectan el aporte nutricional de la comida.

De acuerdo con un artículo de Journal of Agricultural Food and Chemistry, algunos de los vegetales que se recomienda consumir crudos para no interferir son la cebolla, que luego de ser cocida pierde su capacidad de prevenir la formación de coágulos; las auyamas crudas, que aportan múltiples beneficios como una mejor digestión, pérdida de peso, control de los niveles de azúcar en la sangre, una visión saludable y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares; el brócoli crudo, el cual tiene una mayor absorción de un compuesto llamado sulforafano y además, una investigación de la Universidad de Illinois determinó que una porción de brócoli crudo contiene hasta 117.7 miligramos de vitamina C, una cantidad que se redujo durante la cocción a vapor, en microondas o al hervirlo.

Por otro lado, en varias partes del mundo es un plato tradicional a base de carne cruda, algunos de los platos de comida que se pueden crear con carne sin cocinar son:

Kibbeh nayeh Líbano. El kibbeh nayeh o kibbeh naieh se hace bien sea con carne de cordero o de ternera, eso sí, debe usarse la carne magra más fresca, debe triturarse en el momento justo de su elaboración y se debe comer en ese momento, nunca se hace y se guarda para el día siguiente o para después, como debe ser con este tipo de platos ya que son muy delicados por ser a base de carne cruda. Además de carne picada fresca se usa para su elaboración, cebolla picada, bulgur de calibre fino bien lavado, pimienta de Jamaica, sal, pimienta negra, aceite de oliva y hojas de menta fresca.

Bistec alemán Chile. Para el crudo alemán necesitaremos carne magra, limpia y molida, cebolla, zumo de limón, perejil, ajo, pimiento rojo y verde picados, un poco de aceite de oliva, sal y pimienta, todo esto acompañado de pequeñas tostaditas para untar la mezcla de carne y engullir el aperitivo.

Gored gored Etopía. Está considerado como plato nacional, comparte este honor y similitudes con el Kitfo con la diferencia que el último se marina y se le añade mantequilla clarificada además de calentarse. Se prepara cortando a cuchillo la carne en daditos y se sirve con mimita una mezcla de especias en polvo como canela, cardamomo, sal, chiles secos, jengibre, comino entre otros.

Nutricionistas aseguran que se puede comer cruda, de ahí el éxito del steak tartar o del carpaccio, pero siempre con cuidado. “Si tenemos un proveedor de confianza y sabemos de dónde viene la carne y si los animales están en buen estado, el vacuno puede comerse crudo”, señala Rivero quien, sin embargo, insiste en que, salvo casos excepcionales, es mejor consumirlo cocinado.

“La cocción desnaturaliza las proteínas, cosa que es positiva porque el cuerpo absorbe proteína desnaturalizada”, explica.

Natalia Suárez/Pasante

Noticia al Día