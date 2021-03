Àlex Casademunt no ganó en Operación Triunfo pero conquistó al público

marzo 3, 2021 - 9:00 pm

Un jovencísimo Àlex Casademunt González trabajaba como técnico de electrodomésticos cuando, en 2001, vio un anuncio y decidió presentarse al casting de Operación Triunfo, exitoso show de talentos de la televisión española.

El extrovertido cantante, oriundo de la ciudad mediterránea de Mataró, fue uno de los 16 elegidos para entrar en la Academia dirigida entonces por Nina y a la que sus inquilinos entraron cargados de sueños para salir convertidos en auténticos ídolos populares gracias al brutal éxito que logró el ‘talent show’ musical en su primera temporada.

Veinte años después, Casademunt ha fallecido la pasada madrugada en un accidente de tráfico en su ciudad natal, con solo 39 años, desatando las muestras de pésame de sus excompañeros y de todos sus fans.

Famoso por su verborrea y su simpatía, pero también por no tener pelos en la lengua, Casademunt fue uno de los chicos que más juego dio en aquel primigenio ‘OT’, en el que tan buenas migas hizo con David Bustamante. Se convirtieron casi en los Zipi y Zape de la Academia, con sus bromas y su buen ‘feeling’ con Nina.

Àlex fue el cuarto expulsado, pero ya se había metido al público en el bolsillo y fue repescado con los votos de la audiencia para volver al ‘talent’ que finalmente ganaría Rosa López, por delante de David Bisbal y de su querido Bustamante, y en el que el catalán quedaría décimo. Su relación era tan cercana, que el cántabro quiso que su amigo colaborara en una de las canciones de su primer disco, aquel ‘Dos hombres y un destino’ en el que ambos peleaban en el ring por el amor de una mujer.

Como muchos de sus compañeros, el mundo de la música estuvo a sus pies nada más salir de la famosa Academia. Aprovechando el tirón del programa, Casademunt formó un grupo junto a los primeros expulsados del ‘show’, Geno, Javián y Mireia, Fórmula Abierta. No tardaron en sacar disco, ‘Aún hay más’, con el que lograron su mayor ‘hit’, el movido y pegadizo ‘Te quiero más’.

Disco en solitario

Pero Àlex quería volar solo y, en 2003, dejó su puesto en el cuarteto a otro ‘triunfito’, Miguel Ángel Silva (‘OT 2’), para emprender una carrera en solitario lanzando el disco ‘Inquietudes’. El álbum incluía 14 canciones y, entre ellas, destacó ‘Jugándome la vida entera’, que llegó a los primeros puestos de las listas de éxito españolas.

Su desparpajo ante las cámaras también le abrió paso en la pequeña pantalla como presentador, concursante y colaborador en programas de televisión como ‘Los Lunnis’ y ‘¡Mira quién baila!’, de TVE, y ‘Crónicas marcianas’ y ‘El programa de Ana Rosa’, de Telecinco. Se atrevió, además, con la interpretación, en la que debutó con la serie de Antena 3 ‘La sopa boba’, junto a Lolita Flores y María Barranco, a las que siguieron otras como ‘Mar de fons’ (TV-3), ‘Arrayán’ (Canal Sur) y ‘Vive cantando’ (Antena 3).

En TV-3 le echaron el ojo a sus capacidades comunicativas y, en 2006, presentó el concurso ‘Cantamania’ junto a otra cantante salida de un ‘talent’, Roser. Ese mismo año volvió a su añorada Academia para presentar el programa de después de las galas, ‘El chat de Operación Triunfo’. Aunque parece que sus recuerdos del ‘talent’ no era tan idílicos como cabría esperar: «No nos sentimos bien pagados»; «Algunos nos sentíamos menos queridos que otros. A Bisbal le hicieron un disco y a mí me metieron en un grupo», fueron algunas de sus críticas al programa.

En septiembre de 2010 se incorporó al elenco del musical ‘Mamma Mía’, en el papel de Sky, que en ese momento se representaba en el Teatro Coliseum de Madrid. Tras participar en diversos programas y concursos televisivos, en el 2013 lanzó el sencillo ‘Sé’ junto a su hermano Joan Casademunt, con quien presentaría al año siguiente ‘Me haces sentir’.

La primera hija

A partir de 2016, colaboró en el programa de Javier Cárdenas en TVE-1, ‘Hora punta’, y ese mismo año volvió a los escenarios de la mano de Fórmula Abierta, que formaban en esta segunda época con los ‘triunfitos’ Javián y Tessa Bodi.

En su vida personal, ocupó la prensa rosa por su relación de cuatro años con la cantante Merche y al admitir que había tenido un pequeño ‘affaire’ con Verónica, su compañera de ‘OT 1’. Hace tres años se estrenó como papá gracias al nacimiento de su hija Bruna.

Su carrera quedó salpicada por algunos problemas con la justicia por episodios violentos, como una pelea en una discoteca: «Lo más duro que me ha pasado en la vida es que me acusasen de maltrato. Yo siempre he respetado mucho a las mujeres. Han sido muy importantes en mi vida. Creo que solo que muera una mujer a manos de un hombre justifica que seamos contundentes», llegó a comentar a la revista ‘Lecturas’.

El Periódico (España)