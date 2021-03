Actriz Alicia Plaza sufrió terrible accidente y pide ayuda

marzo 30, 2021 - 2:40 pm

Amanda Gutiérrez publicó en su cuenta de Instagram un video para comunicar que su colega Alicia Plaza sufrió un accidente que le provocó fractura en la cadera.

Además, Gutiérrez añadió que la cantante y actriz necesita ayuda económica para costear sus gastos médicos. “Este video lo hago para apoyar a la queridísima, icono de la actuación en Venezuela, nuestra Alicia Plaza, quien no ha divertido y entretenido por muchos años. Resulta que ella estaba en la Hacienda La Concepción y dio un mal paso”, relató Amanda.

Por su parte, Plaza le ofreció una entrevista a un medio nacional en el que detalló la eventualidad que sufrió: “Me caí y fue muy doloroso. El nivel de dolor indicaba que algo estaba pasando. Cuando me llevaron al médico y me hicieron las placas se mostró una artrosis, ausencia total del cartílago. Cuando me caí, se pulverizó lo que quedaba”.

Asimismo, Alicia de 58 años de edad comentó que los doctores no le dieron muchas esperanzas para volver a caminar. “Los médicos me dijeron que era casi imposible que siguiera caminando”.

