A días de la ceremonia de los premios Grammy, esto dijo The Weeknd

The Weeknd no volverá a presentar su música al proceso de selección para los premios Grammy. Esto después de no haber obtenido ninguna nominación en noviembre y asegurar que la institución es “corrupta”.

A través de un comunicado al diario The New York Times, el canadiense expresó que ya no permitirá que el sello en donde se encuentra, XO y Republic Records, ambos subsidiarios de Universal Music Group, postule su música para otra edición de los premios.

“Debido a los comités secretos, ya no permitiré que mi discográfica vuelva a presentar mi música a los Grammy”, aseguró Abel Makkonen Tesfaye, nombre verdadero del cantante.

El también productor se refiere a los comités formados por veteranos de la industria musical, ejecutivos y artistas que deciden los nominados en algunas categorías, mientras que en otras los candidatos se eligen por el conjunto de votantes de la Academia de la Grabación de Estados Unidos.

Esta diferencia de criterio ha sido objeto de críticas en anteriores ocasiones, incluso por parte de exdirectivos de la organización que han intentado sin éxito cambiar el proceso de votación.

Después de esta decisión, el representante del músico indicó que espera que más artistas se unan al boicot, para que se aproveche esta oportunidad para que los premios finalmente se desarrollen de manera correcta.

La declaración por parte del intérprete de 31 años llegó después de que su álbum más reciente, After Hours, no recibiera ninguna nominación. Esto a pesar de que “Blinding Lights” fue la mejor canción de Billboard Hot 100 de 2020, además de que se convirtió en la primera canción que pasó un año completo en las 10 mejores canciones de la misma lista.

La primera acusación

Tras darse a conocer las nominaciones de la próxima entrega del Grammy, diversas fueron las reacciones por parte del público en las redes sociales. A muchos les pareció extraño que el músico The Weeknd no apareciera en la terna a competir por ningún galardón.

Pero no sólo los fans extrañaron la presencia del artista, sino que el mismo músico canadiense, quien dominó las listas de popularidad en el 2020 con su álbum más reciente, hizo evidente su molestia con la organización del premio al no saberse nominado en ninguna de las múltiples categorías.

El intérprete se lanzó en Twitter contra la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, a la que llamó corrupta. Así lo escribió en el mensaje que fue dirigido a sus casi 14 millones de followers:

“Los Grammy siguen siendo corruptos. Me deben a mí, a mis fans y a la industria ser transparentes”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Pero él no fue el único músico molesto y que acusa a la institución de desfavorecer a la gente de color. Hace unos días, Zayn Malik también envió un contundente mensaje a la academia.

“Que se jodan los Grammy y todos los asociados. A menos que les des la mano y envíes regalos, no hay consideración para nominaciones. El año que viene les enviaré una canasta de dulces”, tuiteó Zayn Malik enfurecido este martes.

El cantante de 28 años no está nominado a los Grammys 2021, que se transmite el domingo, ya que su álbum “Nobody Is Listening” fue lanzado en enero de este año antes de la fecha límite para el programa de este año.

