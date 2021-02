Westbrook y sus Wizards doblegaron a los Lakers de LeBron

febrero 23, 2021 - 9:48 am

Los Ángeles Lakers sumaron este lunes su tercera derrota consecutiva al caer 127-124 en una nueva prórroga ante Washington Wizards.

Los californianos, que siguen sin contar con Anthony Davis, volvieron a desaprovechar una amplia ventaja en el marcador de 17 puntos en su propia cancha y a duras penas lograron que el juego se resolviera, por cuarta vez este mes, en un tiempo extra.

LeBron James estuvo 43 minutos sobre la pista del Staples Center, terminando con 31 puntos, 9 rebotes y 13 asistencias. Fue un nuevo sobreesfuerzo para el alero que, a sus 36 años, promedia 37,7 minutos en los 11 partidos disputados en febrero.

Sin Davis, que sigue con problemas de gemelos, los vigentes campeones acumulan tres derrotas en los últimos cuatro partidos y pierden terreno respecto al líder de la conferencia Oeste, los Utah Jazz.

El triunfo de los Wizards, antepenúltimos del Este, estuvo liderado por sus dos estrellas, Bradley Beal (33 puntos) y especialmente Russell Westbrook (32 puntos, 14 rebotes y 9 asistencias), que se empeñaron en levantar una desventaja de 17 puntos hasta llegar a ponerse 7 por arriba en el último cuarto.

Beal erró un último triple que pudo evitar la prórroga pero se repartió con Westbrook los 12 puntos de los Wizards en el tiempo extra.

A falta de 11 segundos, Westbrook falló un tiro libre que dejaba el marcador en 127-124 pero LeBron y Kyle Kuzma fallaron sendos triples que pudieron haber forzado una segunda prórroga.

Lakers jugará el miércoles contra Utah Jazz, que regresaron a la senda del triunfo ante Charlotte Hornets batiendo su récord de triples. Por su parte, Wizards enfrentará esta noche Los Ángeles Clippers.

Beal and Westbrook score all 12 PTS in OT to push the @WashWizards past LAL! #DCAboveAll pic.twitter.com/Uc6gyqR0Yr

— NBA (@NBA) February 23, 2021