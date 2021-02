VOA: ¿Quiénes pierden por conflicto entre Venezuela y Colombia?

febrero 22, 2021 - 2:26 pm

Las tensiones que atraviesan Colombia y Venezuela, y que se agudizaron la semana pasada luego del intercambio de acusaciones entre funcionarios de ambos países, continuarán en ascenso, según coinciden expertos consultados por la Voz de América.

La internacionalista Giovanna De Michele parte de la premisa de que podría implementarse una “estrategia triangular” que incluya a Estados Unidos, Colombia y Venezuela con el propósito de seguir manteniendo un “nivel alto de presión hacia la administración de Nicolás Maduro, que fuerce la necesidad de una negociación o un diálogo”.

“Estados Unidos con la estrategia de suavizar la relación con Venezuela, buscando la posibilidad del diálogo. Colombia con la estrategia de seguir arremetiendo en contra la administración de Nicolás Maduro, hacerle sumamente costoso su permanencia en el poder y seguir evidenciando a nivel regional y extracontinental que la administración de Maduro representa una grave amenaza para la estabilidad y para la paz de todo el continente”, estima De Michele.

Consultada por la Voz de América sobre la reacción de Maduro respecto al Estatus de Protección Temporal que Colombia otorgó a venezolanos y que calificó de «payasearía» para “lavarle la cara” al mandatario Iván Duque, la analista considera que es consecuencia del reconocimiento que hay sobre una situación migratoria de gravedad.

“Que el Estado colombiano tenga que diseñar y aplicar políticas públicas para resolver el problema de los venezolanos en su territorio es la ratificación del fracaso del gobierno de Nicolás Maduro de resolver el problema de sus gobernados”, dijo la experta.

“Perdemos todos”

Sobre quiénes resultan más impactados por el conflicto, la internacionalista subraya que “todos pierden y todos ganan”, argumentando que la presión hacia la administración de Maduro genera costos que “pudieran ser perfectamente contabilizados como una pérdida”.

“Al mismo tiempo, esa tensión le genera la supresión de la posibilidad de ciertos negocios a comerciantes, sobre todo comerciantes colombianos que tenían un amplio mercado entre los venezolanos y esto redunda también en perdidas para la economía colombiana. Perdemos los ciudadanos, los que estamos en el medio, que por cualquier circunstancia necesitamos de una relación absolutamente transparente entre los dos Estados”, explica De Michele.

El abogado y profesor universitario, Cipriano Heredia, agrega que “perdemos todos”, en el sentido de que ciudadanos de ambas nacionalidades se ven afectados por la dinámica.

El profesor universitario sostiene que “todo el hemisferio occidental es víctima de lo que ocurre en Venezuela”.

“Ya vemos cómo están los problemas de xenofobia en Perú, en Ecuador, con respecto a la diáspora venezolana y también es un problema de seguridad. El problema venezolano que va mucho más allá de un problema de democracia versus dictadura que ya sería sumamente grave, porque tiene una connotación mucho más fuerte”, recalca.

Heredia recuerda que las tensiones actuales no iniciaron con el intercambio de declaraciones de los últimos meses y considera que probablemente podrá seguir trayendo consecuencias.

“Si queremos buscar la raíz de este conflicto particular, el actual, no me refiero al eterno conflicto fronterizo, encontraremos su base en los múltiples enfrentamientos que tuvieron el presidente Uribe y Chávez, es una nueva fase de un nuevo conflicto”, comenta a VOA.

“El presidente Duque no solamente ha venido denunciando la presencia de elementos irregulares, concretamente de gente de las FARC y del ELN que operan libremente en Venezuela, sino que aquí en Venezuela estarían instalándose misiles iraníes”, subraya.

La semana pasada Duque anunció la creación de un comando especializado contra el narcotráfico y amenazas transnacionales. Horas después, Maduro pidió a la Fuerza Armada “contestar en el plano que tengamos que contestarle si se atreve a violar la soberanía de Venezuela”.

