Venezolana es salvajemente golpeada y echada a la calle tras no pagar

Este martes se dio a conocer un video de una jóven venezolana golpeada en Ecuador, explicando que la habían agredido entre varias personas por presuntamente no pagar el alquiler de su vivienda al sur de la ciudad de Quito.

A través de las redes sociales se difundió el audiovisual, donde se ve a una mujer con heridas en la cabeza, en una camilla de hospital, llorando y explicándole a su mamá lo que le había ocurrido.

«-¿Johana, donde fue el golpe? -En la cabeza, mami. Porque ella me arrastró por los pelos y me tiraron pa’ la calle»… «Mamá, la muchacha me estaba pegando y yo también la golpeé a ella. Se metió uno (un hombre) grandote y me empezó a patear y a jalarme de los pelos», se escucha en el video publicado por Eduardo Febres Cordero, activista en materia migratoria.

“Una venezolana fue golpeada con un objeto contundente en la cabeza por no pode pagar a tiempo el arriendo por la pandemia en el sur de la ciudad de Quito”, denunció Febres Cordero en Instagram. “Exigimos a la Fiscalía de Ecuador, la Cancillería de Ecuador y el Gobierno de Ecuador a tomar acciones inmediatas”, enfatizó el activista venezolano.

De acuerdo con la información manejada por Febres Cordero, “los policias, a pesar de estar en flagrancia, no detuvieron al agresor de nombre Luis Hernan Chulca Pillajo”.

