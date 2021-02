Trump no quiere volver a Twitter… ¡Creará su propia red social!

febrero 24, 2021 - 5:04 pm

El expresidente Donald Trump dijo que no estaba interesado en volver a Twitter después de que el mes pasado fue expulsado permanentemente. Trump explicó que estudia abrir su propia plataforma.

“Se ha vuelto muy aburrido. No queremos volver a Twitter”, dijo Trump a Greg Kelly de Newsmax en una entrevista la semana pasada.

«Te lo diré, no es lo mismo. Si miras lo que está pasando con Twitter, entiendo que se ha vuelto muy aburrido y que millones de personas se van», explicó Trump.

El expresidente, quien ha sido uno de los más activos en las redes sociales, fue suspendido permanentemente de Twitter luego de la violación del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero.

La vigilancia policial selectiva de las publicaciones de Trump ocurrió durante su presidencia y se intensificó después de las elecciones del 3 de noviembre. En ese momento el expresidente y su equipo pidieron para revisar de forma independiente la integridad de los resultados en varios estados.

Twitter justificó su censura alegando que el presidente había violado su “Política de glorificación de la violencia” luego de que publicó un mensaje instando a los manifestantes a permanecer en paz y abandonar el Capitolio.

La compañía también eliminó muchas otras cuentas, principalmente de personalidades y voces conservadoras, por motivos de discurso dañino. El director financiero de Twitter, Ned Segal, dijo a principios de este mes que a Trump no se le permitiría volver a la plataforma después de su expulsión.

En la misma entrevista Donald Trump dijo estar considerando unirse a una nueva red social, pero declaró que podría abrir su propia plataforma.

El expresidente dijo que está sopesando sus opciones después de que Twitter se moviera en su contra. «Estamos negociando con varias personas, y también existe la otra opción de construir su propio sitio. Porque tenemos más gente que nadie. Quiero decir, literalmente, puedes construir tu propio sitio”, dijo Trump develando sus planes para abrir su propia plataforma.

“Tenía muchas ganas de estar un poco callado. Me querían mucho en Parler (…) realmente me querían en Parler”, dijo Trump. Sin embargo, especuló que Parler no podría manejar la cantidad de tráfico que él traería al sitio web. «Mecánicamente, no pueden manejar» la cantidad de usuarios, señaló Trump en la entrevista.

