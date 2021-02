Tres muertos y 150 desaparecidos tras la ruptura de un glaciar en el Himalaya

febrero 7, 2021 - 9:00 am

Al menos tres personas murieron y 150 están desaparecidas tras la ruptura de un glaciar en el Himalaya que provocó la repentina crecida de un río en el norte de India, informó este domingo 7 de febrero la policía local.

«Localizamos al menos tres cuerpos en el lecho del río. El último balance da cuenta de 150 desaparecidos. Además hay 16 o 17 personas bloqueadas en un túnel», dijo a la AFP un portavoz de la policía del Estado de Uttarakhand.

Un sector del glaciar se rompió y se deslizó hacia el río Dhauliganga.

El repentino aumento de las aguas arrasó con todo lo que encontró a su paso en este estrecho valle, incluida una presa, puentes y carreteras, según imágenes tomadas por habitantes del lugar aterrorizados.

La mayoría de los 150 desaparecidos son empleados de la central eléctrica de Tapovan, cerca de una presa que fue rota por la inundación.

Rescue workers pressed into service after a glacier burst in the Himalayas of India left many trapped. #Uttarakhand

pic.twitter.com/hCLSgbVoWm

— Aakash Hassan (@AakashHassan) February 7, 2021