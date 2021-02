Trabajadores de SIDOR protestan por mejoras salariales y condiciones laborales dignas

febrero 17, 2021 - 3:32 pm

Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) protestaron este miércoles en el portón 3 de la corporación como reclamo por mejoras salariales, condiciones laborales dignas y el respeto a la contratación colectiva, la cual contempla beneficios socioeconómicos como seguro médico, prestaciones, servicio funerario y bonificaciones.

Los obreros de Sidor y de otras empresas de Guayana vienen realizando concentraciones en las últimas semanas para llamar la atención sobre su situación laboral.

Los manifestantes se apostaron, posteriormente, en una vía de bastante circulación de Ciudad Guayana para visibilizar su descontento.

“Estamos en asamblea permanente en esta vía porque el patrón nos ha desactivado la ficha y no podemos entrar a la planta ni a nuestra institución sindical. Hemos ido a la CVG (Corporación Venezolana de Guayana) y no nos han querido escuchar porque nos irrespetan”, dijo uno de los empleados -que no se identificó- habló por un megáfono en medio de la huelga, cerca del mediodía.

Otro de los trabajadores reveló que la quincena pasada los sueldos no superaron los 9 dólares, por lo que se mantendrán en las calles hasta que sean escuchados.

“Nosotros estamos reclamando lo que nos pertenece, lo que nos hemos ganado con trabajo y no somos delincuentes ni de ultraderecha, somos trabajadores”, manifestó César Soto, dirigente de la corriente laboral Unidad en la Coincidencia.

