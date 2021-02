Tiger Woods cuenta con el apoyo de todos: El comisionado de PGA

febrero 24, 2021 - 2:20 pm

El comisionado del circuito PGA, Jay Monahan, dijo este miércoles que el accidente de auto de Tiger Woods fue un momento muy duro para el mundo del golf y que le apoyarán en su recuperación.

El jugador californiano, de 45 años, se estrelló solo la mañana del miércoles en una carretera cercana a Los Ángeles (California) y, de acuerdo con un comunicado médico emitido por la noche, se recuperaba de la operación de urgencia a la que fue sometido por heridas graves en la pierna derecha.

El golfista sufrió fracturas abiertas en la parte superior e inferior de de la tibia y el peroné y lesiones adicionales en los huesos del pie y el tobillo.

«Ayer cuando pasó tantos aquí estábamos devastados al oír la noticia y al levantarnos hoy estamos tan agradecidos de haber leído ese comunicado anoche y saber que va a estar bien», dijo Monahan en una declaración pública.

«Para mí lo más importante es la persona. Ha hecho tanto por tanta gente y ha superado tanto en su vida (…) Lo que realmente importa es su bienestar, su recuperación, su familia», dijo Monahan en Bradenton (Florida), donde el jueves arranca el torneo PGA World Golf Championships-Workday Championship.

«No es una semana sencilla para jugar al golf cuando la persona a la que idolatras, quien es tu inspiración, quien te ha traído a este juego y ha creado tantas oportunidades para ti, está herido», afirmó.

"The world will rally around him."

Commissioner Jay Monahan shares his thoughts on Tiger Woods following his car accident on Tuesday. pic.twitter.com/SbltbwG2No

— PGA TOUR (@PGATOUR) February 24, 2021