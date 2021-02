¿También estarás el Día del Amor sin pareja? Esto pueden hacer los solteros el 14 de febrero

febrero 11, 2021 - 1:26 pm

Tras la influencia del entorno y la fiebre de la fecha hay quienes odian estar solos un 14 de febrero, Día del Amor, pero eso puede cambiar con estos consejos

El cómo pasar el 14 de febrero sin pareja es algo que preocupa a muchas personas. Le tienen tanto pánico a esta fecha que hasta se hacen de una pareja por un día, nada más mientras pasa la euforia.

Las mujeres desde pequeñas tienen más presión social por no estar solas, se tiene el “príncipe azul” hasta en la sopa, entre muchas otras cosas. Los hombres tienen menos presión en ese aspecto; ellos pueden enfocarse en sus proyectos y no pensar en emparejarse hasta muy tarde si lo desean, también se les cuestiona menos.

Pero lo importante es que el Día del Amor no te presione a estar con alguien o te haga sentir triste si no tienes pareja, pues hay muchos motivos para disfrutar y que un simple día no tiene porqué arruinar esa actitud positiva.

Aprovecha la soledad

Pasar tiempo a solas no debe ser una experiencia negativa, hacerlo tiene muchas ventajas. Por ejemplo, no sólo te vuelves más productivo, sino que cuando tengas una relación serás capaz de disfrutar el tiempo que compartes con tu ella, es decir aprendes a gozar más de los detalles.

Regálate a ti mismo

Tu relación más importante debe ser la que tienes contigo mismo, así que dedica un día completo a consentirte, además de ayudarte a salir de la rutina, despejarás tu mente y podrás resetear tu día a día. Un cambio de look o un masaje, agradece a tu cuerpo y a tu mente por todo lo que hacen por ti.

Las Apps

No eres la única persona sin pareja entre tus amistades. No te desanimes, conoce gente nueva con la que puedas convivir y crear nuevos lazos. Para esto, las apps de citas pueden ser de gran ayuda, no solo para conseguir una cita, también son muy útiles para conocer nuevos amigos.

Cena entre amigos

Estar con amigos es bastante beneficioso para la salud mental y física, organiza una cena, en donde, además de celebrar su soltería, se pongan al día. Seguro habrá más de una anécdota y jocosidad.

No estas obligado a salir un 14 de febrero, puedes quedarte en casa a ver tu programa favorito o alguna serie que dejaste botada o tómate un baño a la luz de las velas y con música relajante.

No te dejes llevar por el momento, después del Día del Amor todo continua como si nada hubiera pasado, excepto por lo que se quedaron con menos dinero en el bolsillo.

Luis Fernando herrera

Noticia al Día