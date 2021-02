Stefanos Tsitsipas despachó a Rafa Nadal en el Abierto de Australia

febrero 17, 2021 - 11:19 am

El español Rafa Nadal, número dos mundial, quedó eliminado en cuartos de final del Abierto de Australia al perder en un emocionante duelo ante el griego Stefanos Tsitsipas, sexto del ránking ATP y que se impuso 3-6, 2-6, 7-6 (7/4), 6-4 y 7-5, este miércoles en Melbourne.

Nadal dejó así escapar una ventaja Stefanos Tsitsipas despachó a Rafa Nadal en el Abierto de Australiade dos sets a cero y Tsitsipas disputará el viernes su segunda semifinal del Abierto de Australia y la tercera en un Grand Slam, contra el ruso Daniil Medvedev (4º del mundo), que ganó horas antes a su compatriota Andrey Rublev (8º) por 7-5, 6-3 y 6-2.

Tsitsipas no podía ocultar su emoción por la gran victoria al término del partido. «No tengo palabras… He recuperado mi tenis. Es un sentimiento increíble poder luchar a este nivel y poder darlo todo en la pista», afirmó.

«Estaba nervioso al principio. No sé qué pasó después del tercer set, volaba como un pajarito, todo me funcionaba. Es algo indescriptible», añadió.

Tsitsipas es el tercer jugar que consigue remontar dos sets en contra en un partido contra Nadal, después del suizo Roger Federer en la final de Miami en 2005 y del italiano Fabio Fognini en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos de 2015.

Nadal, campeón en octubre de su decimotercer título en Roland Garros y con él de su vigésimo en un Grand Slam (un récord, igualado con Roger Federer), tendrá que seguir esperando para ganar el 21º y fijar una nueva plusmarca en el circuito masculino.

