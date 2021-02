Siguen los escándalos de Maradona: Se filtra un polémico audio de su médico

febrero 1, 2021 - 2:44 pm

Una conversación entre el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes son investigados por la muerte de Diego Armando Maradona acusados de homicidio culposo, se filtró en la prensa argentina para generar una gran polémica, la cual se centra especialmente en la frase «se va a cagar muriendo el gordo».

El portal Infobae tuvo acceso a la charla entre ambos y que se dio solo instantes después del exfutbolista el pasado 25 de noviembre de 2020.

Durante 33 minutos, los médicos intercambiaron varios mensajes de WhatsApp tanto escritos como audios en los que Luque trata de calmar a su compañera y hacerla entender de que la muerte de Maradona sería algo normal por ser un «paciente complejo».

Cuando todo era incertidumbre, Luque ya estaba al tanto del problema. Cosachov, angustiada, le comunicaba lo que pasaba mientras le llegaban mensajes de lo que se discutía en los noticieros. “Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”, reporta el medio.

Otro polémico audio del médico de Maradona

En otro de los audios, la especialista es aún más específica de cómo encontraron a Diego cuando ingresaron a su habitación.

“Entramos a la habitación y estaba frío, frío. Con toda la circulación marcada. Empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono y, digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso más o menos fueron 10 minutos que le hacíamos RCP manual, digamos entre la enfermera, el Negro, yo y Monona (la cocinera) y después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo ellos. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí y no me dicen nada”.

El neurocirujano intenta calmar a su compañera de equipo médico. “Tranqui. Trata de bajar. Esto es así, es así. Es un paciente complejo y bueno, va a pasar lo que tenga que pasar. Nosotros vamos a estar ahí a apoyar la que venga”, afirmó. Todo esto es parte de las investigaciones que las autoridades en Argentina realizan para determinar si Maradona sufrió de una mala praxis por parte de todo su equipo médico.

