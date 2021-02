¿Se iría el coronavirus también de carnavales?

febrero 17, 2021 - 8:19 pm

Videos y fotografías de asombro inundaron las redes, pues en medio de una pandemia, por primera vez en Venezuela, la concentración de personas al aire libre se evidenció casi que en cada rincón del país, haciendo énfasis en la franja costera.

Un respiro del encierro encontraron los venezolanos en estos carnavales 2021, cientos de personas visitaron las playas nacionales, aumentando la economía del sector turístico venezolano, que estuvo fuertemente golpeado por las prohibiciones de la pandemia.

Distintas opiniones se generaron en torno a los videos difundidos que causaron polémica en las redes sociales, algunos a favor por poder salir de la rutina y el encierro, mientras que otros internautas se pronunciaban en contra por las posibles consecuencias que pudieran traer un momento de libertad.

A pesar de gran cantidad de personas que se observaron en las imágenes la Ministra de Interior, Justicia y Paz, Carmen Meléndez expresó en horas de la mañana que la afluencia de los temporadistas estuvo muy por debajo de los estándares que normalmente se observaban antes de la pandemia por coronavirus.

Los estados más concurridos fueron La Guaira, Miranda, Falcón y Nueva Esparta. Además la ministra mencionó que en los puntos asistenciales en los balnearios se realizaron un promedio de 450 pruebas de despistaje y lograron constatar 6 personas contagiadas con COVID-19.

Muchas de las interrogantes que se hacían los internautas al comentar las imágenes era: “¿Será que el virus también se fue de vacaciones de carnaval?”, pues no entendían, cómo después de un confinamiento con medidas estrictas y el miedo al coronavirus, tantas personas se concentraran con medidas de bioseguridad muy mínimas, en la mayoría de los videos se aprecia a una gran cantidad de personas sin mascarillas o tapabocas y con un distanciamiento social casi nulo.

Las festividades no solo se quedaron en las playas, pues celebraciones tradicionales también se hicieron en pie en los últimos días del fin de semana largo, como fueron las calles El Callao que se llenaron de gente por sus tradicionales carnavales, la celebración del “Entierro de la sardina” en Carabobo, incluso en plena capital del país, el Bulevar de Sabana Grande también sintió el calor de los temporadistas.

#17Feb #Coronavirus #Carnavales @rayberdl18 : Sin medidas de bioseguridad, barrios en Pinto Salinas celebraron con fiestas de carnavales hasta la madrugada. Tomando en cuenta que la zona no tiene agua desde el lunes. pic.twitter.com/H5BCaSwtJ8

Si me imagino que en un lado hay covid19 y en el otro no en la Guaira pic.twitter.com/Ta5wli1z5F

Coronaparty festival 🎶🥳🎼 La Guaira Beach Tucacas party and Beach crazy Ocumare tambores Cata festival Choroní rumbitaaaa Margarita sol y mar

#16Feb #CarnavalesEnVenezula @churuguara : #Ocumare y #Choroni en #Aragua están a reventar en #Carnavales2021 . Y pensar que en los hospitales no hay cama pa' tanta gente #Covid19 pic.twitter.com/RlNqd15HjZ

Así nos reportan que fué parte de la comparsa "Agricultura" a las 4:30 am en los Carnavales de El Callao

Esto fue hoy en Sabana Grande Caracas 🎉🎊🎭

Una cosa les digo, contemos 14 días, si a partir del 29/02/20, No hay una epidemia de Covid en Caracas, entonces lo del tapabocas es falso, no hay Q usarlo.

Y si la hay, me imagino Q los Hospitales están preparado para recibirlos. pic.twitter.com/ueI948mERn

— Isabel (@Isaorfebre) February 16, 2021