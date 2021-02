Se intensifica la búsqueda de Lenin Gustavo Jugo:

febrero 5, 2021 - 1:00 pm

El pasado 4 de febrero noticia al día se trasladó hacia la vivienda de la familia Jugo Súarez, en el sector Altos de Jalisco II parroquia Conquivacoa del municipio Maracaibo, exactamente detrás del Colegio Fe y Alegria.

Una familia humilde, modesta pero grande de corazón, habitan en una pequeña casa bien ordenada la cual a simple vista se refleja el amor en el hogar.

Su padre el señor Lenin Jugo de 64 años aún mantiene su fe en alto, y sale día tras día en la búsqueda de su hijo perdido Lenin Gustavo Jugo , el cual es un joven una estatura de 1:74 color blanco, ojos azules, cabellos negro, padece de esquizofrenia paranoide y al momento de desaparecer se encontraba en crisis.

El joven al momento de desaparecer se encontraba en el municipio San Francisco, al sur de Maracaibo, fue visto la última vez por los alrededores de la fábrica de cemento Vencemos Mara y por sectores cercanos a El Bajo, vestía short amarillo y franelilla.

Leer mas: La historia de la familia Jugo Suárez en Altos de Jalisco, parte el alma

Un padre desesperado, lleno de tristeza y angustia revela que su hijo era objeto de burla, bullyng, acoso y hasta violencia en la calle situación que lo llevo a huir hacia la casa de su tía en San Francisco, pero debido a la crisis que padece porque no estaba tomando su tratamiento, en un descuido de los familiares, escapó y hasta ahora no sabemos de su paradero».

No obstante el 2020 no resultó muy fácil para la familia Jugo Suarez su mamá la señora Maiva Morales, en vista de la triste noticia al enterarse de su hijo extraviado, en una cama sin ánimos y con la mirada fija, cae en depresión severa y ansiedad tras la triste noticia de no saber el paradero de su hijo

El señor Lenin Jugo cuenta que no se cansa de buscar a su hijo, y a diario llora al pensar que el joven tendrá, hambre, miedo y frio su dolor más grande es no poder estar con el para protegerlo.

El joven al momento de desaparecer se encontraba en el municipio San Francisco, al sur de Maracaibo, fue visto la última vez por los alrededores de la fábrica de cemento Vencemos Mara y por sectores cercanos a El Bajo, vestía short amarillo y franelilla.

«Les agradezco a los internados públicos y particulares quien lo tenga resguardado o alguna persona de buen corazón, me lo hagan saber por medio de los teléfonos que a continuación menciono: 04146697221 – 04146461319- 04146242125- 04246240155. Mucho sabré agradecerles lo que puedan hacer por mí», escribió su padre afligido.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Dia