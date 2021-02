Joven sufre un accidente y pide que la dejen borrar los mensajes de su celular

febrero 6, 2021 - 4:25 pm

Una chica que se desplazaba como tripulante en una moto que colisionó por la parte trasera de un vehículo salió eyectada por el aire y cayó sobre el techo de otra unidad en la vía.

Lo curioso es que al llegar los paramédicos para prestar los primeros auxilios a las víctimas del suceso, la joven pidió al funcionario de la salud que le diera un momento mientras borraba los mensajes de su celular antes que llegaran sus familiares.

Esto ocurrió en Caracas y los Ángeles de la Autopista a través de su cuenta en Instagram @paramedicosmtt compartieron la imagen como una anécdota de humor durante su oficio. «Cuando tú paciente te pide tiempo para borrar los mensajes antes que lleguen los familiares».

De inmediato los seguidores de la cuenta reaccionaron con jocosidad, ante esta situación poco común.

«Si no me mató el accidente que no me maten los mensajes»; «No murió en el accidente pero, ahora corre el riesgo de morir de un infarto con el peo que le van a armar…»; «Jajaja ya por la página la familia (esposo) va a saber que borró unos mensajes antes que llegaran… No se que era peor que los dejara o que la publicaran acá por sinverguenza», son algunos de los comentarios que acompañan la publicación.

Lo cierto es que la chica no sufrió daños de gravedad, por lo menos en el accidente de tránsito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ÁNGELES DE LA AUTOPISTA (@paramedicosmtt)

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día