Salomón Rondón jugará cedido en el CSKA Moscú hasta final de temporada

febrero 15, 2021 - 10:43 am

El delantero venezolano José Salomón Rondón estará cedido hasta final de temporada en el CSKA Moscú, anunció el club ruso este lunes 15 de febrero en sus redes sociales.

Rondón llega procedente de el Dalian de China, club al que pertenece desde 2019 y con el que marcó nueve goles y dio cuatro asistencias en 18 partidos la temporada pasada.

El artillero criollo cumplirá su segunda etapa en la Premier League de Rusia, donde ya vistió los colores del Rubin Kazán (2012-2013) y Zenit de San Petersburgo (2014-2015), con este último logró ser campeón del torneo y de la Supercopa rusa en 2015.

La llegada de Rondón al CSKA busca potenciar el ataque de uno de los aspirantes al título, ya que el conjunto dirigido por Víktor Goncharenko se encuentra segundo en la tabla de posiciones con 37 unidades, cuatro menos que el Zenit, que lidera la clasificación.

Salomon Rondon @salorondon23 joined #CSKA on loan until the end of the season-2020/21 https://t.co/4EFurlZYZn pic.twitter.com/lztBcsU0nb

— PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) February 15, 2021