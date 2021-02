Salomón Rondón hizo su estreno con CSKA Moscú

febrero 22, 2021 - 9:31 am

El delantero venezolano Salomón Rondón debutó el domingo con el CSKA Moscú ante el SKA Khabarovsk en la Copa de Rusia.

Rondón saltó al campo a los 54 minutos cuando su equipo ganaba por 1-0 luego de un tanto de Ilzat Akhmetov (minutos 39) y estaba en superioridad numérica por la expulsión de Vladislav Bragin Igorevich (m 52).

El croata Nikola Vlasic cerró el triunfo a los 66 minutos y «El Gladiador» estuvo cerca del gol, pero no pudo anotar con el conjunto moscovita, que avanzó a los cuartos de final del torneo coopero.

Puedes leer: Deyna Castellanos publicó un polémico tuit y las redes se prendieron

El caraqueño, que portó el número 32 en su espalda, volvió a ver acción en el balompié ruso luego de más de cinco años tras su paso por el Rubin Kazan y el Zenit de San Petersburgo.

El próximo partido del CSKA de Moscu de Salomón Rondón será el sábado ante el Lokomotiv Moscú, en un duelo correspondiente a la jornada 20 de la Primera División de Rusia.

My debut at the VEB Arena and a win for @pfc_cska!

🤙🏾⚔️🦍

¡Debut en el VEB Arena y victoria del @pfc_cska! pic.twitter.com/H5tZcoQvEr

— Salomón Rondón (@salorondon23) February 21, 2021